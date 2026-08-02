Žene sve češće kupuju ove muške parfeme: Mirišu luksuzno i ostavljaju trag gdje god da se pojavite

Tražite unisex parfem koji ostavlja utisak? Donosimo pet mirisa iz muških kolekcija koje žene obožavaju zbog drvenastih, začinskih i elegantnih nota.

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Unisex parfemi sve su popularniji među ženama.

Drvenaste i začinske note mogu biti odličan izbor.

Ovih pet mirisa često dobija komplimente bez obzira na pol.

Najbolji unisex parfemi često su upravo oni koji nas iznenade. Nekada vrijedi da se udaljimo od polica na kojima inače tražimo mirise i isprobamo nešto što na prvi pogled možda ne djeluje kao naš izbor.

Muški parfemi često imaju više drvenastih, aromatičnih i začinskih nota, zbog čega na ženskoj koži mogu djelovati manje predvidivo i mnogo upečatljivije. Najvažnije je kako se parfem ponaša na vama. Ako vam donosi komplimente, uklapa se u vaš stil i nosite ga sa lakoćom, etiketa na bočici postaje potpuno nevažna.

Podjela parfema na muške i ženske odavno više nije presudna. Danas se mirisi sve češće biraju prema raspoloženju, godišnjem dobu, uspomenama ili utisku koji želimo da ostavimo. Upravo zato unisex parfemi postaju sve popularniji, naročito među ženama koje vole drvenaste, aromatične, začinske i ambarske note.

Prada Paradigme

Prada Paradigme je miris koji na prvi utisak djeluje moderno, urbano i veoma sofisticirano. Iako je predstavljen kao muški parfem, kombinacija bergamota, geranijuma i toplog drvenastog ćilibara čini ga podjednako privlačnim i na ženskoj koži.

Odličan je izbor za žene koje ne vole preterano slatke parfeme, već traže toplinu, eleganciju i dozu nečeg neočekivanog. Lagan je, čist i ambarski, pa može biti odlična alternativa klasičnim ženskim mirisima za svaki dan.

Diptyque Tam Dao

Tam Dao je jedan od najpoznatijih unisex parfema, a njegova glavna nota je sandalovina. Miris je kremast, topao, drvenast i veoma suptilan.

Na koži ostavlja utisak čistoće i smirenosti, zbog čega je idealan za žene koje ne vole cvjetne ni izrazito slatke parfeme, već diskretnije i sofisticiranije mirise. Ovo je parfem za ljubitelje minimalizma sa karakterom.

Tom Ford Tobacco Vanille

Tobacco Vanille spada među najpoznatije parfeme za ljubitelje intenzivnih, toplih i senzualnih mirisa. Iako se često svrstava među muške parfeme, žene ga odlično nose, posebno one koje vole note duvana, vanile, kakaa, tonke i toplih začina.

Bogat je, raskošan i veoma postojan. Najbolje dolazi do izražaja u večernjim satima, tokom hladnijeg vremena ili kada želite da parfem bude jednako upečatljiv modni detalj kao kaput ili omiljeni ruž.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Wood Sage & Sea Salt jedan je od najpopularnijih unisex parfema jer nudi svježinu koja nije uobičajena. Njegove mineralne, morske i blago drvenaste note stvaraju prirodan i moderan utisak.

Na ženskoj koži djeluje opušteno i elegantno, poput mirisa čiste kože nakon dana provedenog pored mora, ali bez izraženog ljetnjeg karaktera. Odličan je izbor za svakodnevno nošenje, piše Lepota i zdravlje.

Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood

Oud Satin Mood je najraskošniji parfem na ovoj listi. Iako se oud najčešće povezuje sa intenzivnim i tamnim mirisima, ovdje je omekšan notama ruže, vanile i ambre, pa djeluje svilenkasto, toplo i izuzetno elegantno.

Na ženskoj koži posebno dolazi do izražaja spoj dubine ouda i nježnosti cvjetnih nota. Idealan je za večernje prilike, hladnije dane i sve situacije kada želite da ostavite upečatljiv utisak.

(Lepa i srećna/Mondo)