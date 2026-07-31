Žene u Dubaiju su lude za ovim parfemom: Miriše na čist luksuz i ostaje na koži satima

Žene u Dubaiju su lude za ovim parfemom, miriše na čist luksuz! Ostaje na koži satima i zbog njega vas zapamte...

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Kada se govori o luksuznim mirisima koji su osvojili Bliski istok, jedno ime se posljednjih godina posebno izdvaja – "Amouage Guidance". Ovaj parfem omanskog niche brenda Amouage postao je jedan od najpoželjnijih među ženama u Dubaiju, ali i među ljubiteljkama ekskluzivnih parfema širom sveta.

Njegova popularnost nije slučajna. U pitanju je parfem koji spaja raskošne orijentalne note sa modernim cvjetnim akordima, stvarajući miris koji odiše elegancijom, sofisticiranošću i luksuzom.

Zašto ga žene u Dubaiju toliko vole?

U Dubaiju se tradicionalno cijene parfemi koji su intenzivni, dugotrajni i ostavljaju upečatljiv trag. Miris nije samo dio svakodnevne rutine, već važan dio ličnog stila i kulture.

Amouage Guidance odgovara upravo tom ukusu. Njegova bogata kompozicija pruža osećaj luksuza, a zahvaljujući visokoj koncentraciji mirisnih ulja ostaje na koži satima. Mnoge korisnice ističu da se miris oseća i narednog dana na garderobi.

Iako je veoma postojan, ne deluje napadno. Umesto toga razvija se postepeno i tokom dana otkriva različite slojeve mirisa.

Note koje čine ovaj parfem posebnim

Već pri prvom nanošenju osjećaju se voćne i blago orašaste note.

Gornje note su kruška, lješnik, tamjan. Nakon toga dolazi raskošno cvetno srce parfema. Srednje note su damaščanska ruža, jasmin sambak, osmantus, šafran. Na kraju ostaje bogata, topla baza koja parfemu daje prepoznatljivu dubinu. Bazne note su sandalovina, ambergris, vanila, labdanum, akigalawood.

Rezultat je miris koji istovremeno deluje kremasto, cvetno, blago slatkasto i orijentalno, zbog čega ga mnogi opisuju kao sofisticiran i veoma luksuzan.

Miris koji odiše luksuzom

Amouage je poznat po tome što koristi kvalitetne prirodne sirovine i bogate parfemske kompozicije. Upravo zato njegovi parfemi važe za jedne od najprestižnijih u svijetu niche parfimerije.

Guidance nije namijenjen onima koji vole diskretne i gotovo neprimjetne mirise. Naprotiv, riječ je o parfemu koji ostavlja utisak i često izaziva pitanja okoline: "Koji parfem nosiš?"

Zbog svoje postojanosti i složenosti mnogi ga čuvaju za posebne prilike, dok ga ljubiteljke intenzivnih mirisa nose svakodnevno.

Koliko košta?

Kao i većina parfema iz ponude brenda Amouage, ni Guidance ne spada u pristupačne mirise. Cijena bočice od 100 ml u evropskim parfimerijama najčešće se kreće između 350 i 400 evra, u zavisnosti od prodavca i tržišta.

Postoji i luksuznija verzija Guidance 46, sa većom koncentracijom parfemskih ulja i još dužom postojanošću. Njena cijena može da dostigne 450 do 500 evra, pa i više kod pojedinih prodavaca.

Za one koji žele parfem koji će trajati satima, razvijati se tokom dana i ostavljati utisak luksuza, Amouage Guidance je jedan od najzapaženijih izbora. Upravo zato ne čudi što je postao jedan od najpoželjnijih ženskih parfema među ljubiteljkama luksuznih mirisa u Dubaiju i drugim zemljama Zaliva.