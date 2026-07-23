Parfemi koji najduže traju: Ovo su note koje ostaju na koži satima

Tražite parfem koji traje cijeli dan? Saznajte koje mirisne note imaju najveću postojanost i na šta treba obratiti pažnju pri izboru.

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Neke mirisne note traju znatno duže od drugih.

Tajna postojanog parfema krije se u njegovom sastavu.

Jedan detalj pri kupovini mnogi potpuno zanemaruju.

Svaka žena želi parfem koji će mirisati od jutra do večeri, bez potrebe za stalnim popravljanjem. Međutim, dugotrajnost mirisa ne zavisi samo od brenda ili cijene, već prije svega od sastava parfema i mirisnih nota koje sadrži.

Ako ste u potrazi za parfemom koji će ostaviti upečatljiv trag, vrijedi obratiti pažnju na bazne note. One se najsporije oslobađaju i upravo zahvaljujući njima miris može da ostane na koži i više od deset sati.

Zašto neki parfemi traju duže od drugih?

Mirisna kompozicija svakog parfema sastoji se od gornjih, srednjih i baznih nota. Gornje note prve se osjete, ali i najbrže ispare. Srednje čine srce parfema, dok bazne note ostaju najduže i određuju njegovu postojanost.

Zbog težih aromatičnih molekula, upravo bazne note mogu da se zadrže na koži satima nakon nanošenja.

Drvenaste note

Drvenaste note važe za jedne od najpostojanijih u svijetu parfema. Sandalovina pruža toplu, kremastu i elegantnu aromu, dok kedar ostavlja utisak svježine i sofisticiranosti.

Među njima se posebno izdvaja pačuli, poznat po intenzivnom i dugotrajnom mirisu koji se zadržava i na koži i na odjeći, zbog čega je čest sastojak luksuznih parfema.

Parfem

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Vanila i amber

Vanila je mnogo više od slatke note – ona je i jedan od najstabilnijih mirisnih sastojaka. U kombinaciji sa amberom stvara toplu, senzualnu i raskošnu kompoziciju koja traje satima.

Zbog svoje intenzivne prirode, ove note najčešće se nalaze u večernjim i zimskim parfemima.

Mošus

Mošus je jedan od najvažnijih sastojaka u parfimeriji jer pomaže da se miris duže zadrži na koži. Istovremeno daje nježnu, puderastu i čistu aromu, zbog čega se često koristi u parfemima koji ostavljaju utisak svježe i njegovane kože.

Žena stavlja parfem

Izvor: Shutterstock

Oud

Oud se smatra jednom od najcjenjenijih sirovina u svijetu parfema. Njegov bogat, dubok i luksuzan miris čest je izbor nišnih i prestižnih parfemskih kuća.

Parfemi sa oudom poznati su po izuzetnoj postojanosti i mogu da ostanu primjetni i više od 12 sati nakon nanošenja.

Eau de Parfum ili Eau de Toilette - šta traje duže?

Pored mirisnih nota, važnu ulogu ima i koncentracija mirisnih ulja. Eau de Parfum sadrži veći procenat mirisnih sastojaka od Eau de Toilette, pa se u većini slučajeva duže zadržava na koži.

Ako želite parfem koji će vas pratiti tokom cijelog dana, birajte kompozicije sa drvenastim notama, pačulijem, vanilom, amberom, mošusom ili oudom. Upravo su to sastojci koji stvaraju dugotrajan mirisni trag i čine da parfem ostane primetan satima nakon nanošenja, piše ŽenskiMagazin.

(Lepa i srećna/Mondo)