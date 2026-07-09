Želite miris koji niko drugi nema? Evo kako da pravilno miješate parfeme, može i neki koji vam se ne sviđa

Kako da kombinujete različite parfemske note i zašto više ne morate da tražite samo jedan savršen miris? Pročitajte!

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Na raspolaganju vam je više parfema nego ikada prije i stvarno je teško izabrati samo jednu bočicu, ali srećom – to više i ne morate. Ono što je nekada počelo kao potraga za jednim jedinstvenim mirisom, preraslo je u prave parfemske "garderobere", gdje biramo poseban miris za svako raspoloženje, odevnu kombinaciju ili priliku.

Sljedeći korak u ovoj igri jeste takozvani lejering (layering - nanošenje u slojevima), odnosno miješanje dva ili više parfema kako biste kreirali svoj lični, unikatni potpis. Možda vam to zvuči komplikovano, ali jedina granica je vaša mašta. Pošto su opcije beskrajne, pitali smo stručnjake kako da pronađete najbolje kombinacije i privučete pažnju gdje god da se pojavite.

Iako ova priča može da počne još pod tušem sa gelom za kupanje, a zatim da se razvija kroz losione, putere i ulja za tijelo, mi se danas fokusiramo na glavne zvijezde – same parfeme. Pripremite bazu kako god želite, a u nastavku vam otkrivamo koje note savršeno idu zajedno i kako da svoj omiljeni miris podignete na potpuno novi nivo.

Kako da spojite mirise? 3 praktična savjeta za savršen miks

Iako u svijetu ljepote nema strogih pravila, nekoliko smjernica pomoći će vam da ne napravite haos od kojeg će vas prosto boljeti glava.

1. Spasite parfem koji vam se ne dopada

Svima nam se desilo da kupimo parfem jer nam u parfimeriji miriše sjajno, a kada ga donesemo kući shvatimo da nam ne prija. Nemojte ga bacati. Tajna je u tome da ga pomiješate sa drugim mirisom koji ga dopunjuje i tako stvorite nešto potpuno novo. Ako vam je neki parfem, na primjer, presladak, ublažite ga tako što ćete preko njega naprskati neki oporiji ili “zadimljeni” miris. Na taj način ćete ublažiti ono što vam smeta i istaći ono što volite.

parfemi

Izvor: Shutterstock

2. Ne miješajte dva preteška mirisa

Kada spojite dva izuzetno jaka, teška i dominantna parfema, oni se jednostavno sudare i guše jedan drugi. Zbog te greške možete da se kajete cijeli dan. Rješenje je jednostavno: uvijek počnite od lakših parfema koji po svojoj prirodi trpe kombinovanje. Tek kada postavite mirniju podlogu, možete da dodate jači akcenat preko nje.

3. Koristite nježnije note da smekšate one preoštre

Neki sastojci, poput ouda ili tamjana, umiju da budu toliko agresivni da odmah preuzmu glavnu riječ. Ako želite da ublažite njihove oštre ivice i učinite ih prijatnijim, preko njih nanesite toplu vanilu ili kremastu sandalovinu. Tako ćete dobiti savršen balans, a miris će pritom trajati znatno duže na vašoj koži.

žena stavlja parfem

Izvor: Shutterstock

I na kraju, nemojte previše da analizirate i da se plašite greške. Miješanje parfema je igra koja vam dopušta da mijenjate miris u zavisnosti od sezone ili raspoloženja. Ako i promašite kombinaciju – nikom ništa, isperite je pod tušem i sutra pokušajte ponovo.