Ovo je apsolutno savršen način da isiječete omiljenu ljetnju poslasticu.
- Jednostavan trik omogućava da isiječete cijelu lubenicu bez nereda i ljepljivog soka po kuhinji.
- Komadi lubenice padaju direktno u činiju, a sok ostaje u njoj umjesto na radnoj površini.
- Prije sječenja obavezno dobro operite koru kako biste spriječili prenos nečistoća u unutrašnjost ploda.
Lubenica je mnogima omiljeno ljetnja poslastica i izbor broj 1 da se rashlade i osvježe tokom vrelih ljetnjih dana. Ipak, jedna stvar je nezgodna kod sočnog, crvenog ploda - prilikom sječenja, slatka ljepljiva tečnost i semenke završe svuda.
Ipak kreativni korisnici TikToka pronašli su jednostavno rješenje kako da isiječete cijelu lubenicu, a da posle ne morate da ribate cijelu kuhinju.
Na ovaj način sva slatka tečnost završava u posudi sa komadima lubenice, a kore se jednostavno odlože u smeće. U galeriji pogledajte postupak korak po korak:
Genijalan trik da isiječete cijelu lubenicu, a da sok ne curi svuda: Caka koja je oduševila milione
Prvo što treba da uradite jeste da temeljno operete celu lubenicu kako bi se uklonili ostaci prljavštine, zemlje i pesticida i kako preko noža ne bi došlo do kontaminacije unutrašnje strane ploda. Zatim lubenici odsečete "kapu" - otprilike malo više od trećine ako je lubenica srednje veličine. Zatim sečete središnji prsten debljine oko 5-6 cm, tako da vam ostane još jedna "kapa" slične veličine kao prva. Ako je lubenica duguljasta i velika, biće potrebno da isečete više prstenova ("kape" ne bi trebalo da budu duže od 15 centimetara).
Zatim je potrebno da "prsten" postavite u okruglu činiju koja je vrlo malo šira od samog prstena, tako da ne upada u činiju, već ostaje pri vrhu.
Potom nožem iseckajte kockice koje će samo upasti u činiju, i obrežite krajeve. I to je to! Isto uradite sa "kapama" koje se već nalaze u svojoj prirodnoj "činiji" - u kori.
Kako se ovoga ranije nismo setili?
Na ovaj način tečnost lubenice neće curiti svuda, a ceo sočni plod biće spreman za konzumiranje praktično isjeckan na kockice željene veličine.
@luis.flores530This is genius 🤯#watermelon#summerlooks#cutting#trick#hack♬ Watermelon Sugar - Harry Styles
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