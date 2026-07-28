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Genijalan trik da isiječete cijelu lubenicu, a da sok ne curi svuda: Caka koja je oduševila milione

Genijalan trik da isiječete cijelu lubenicu, a da sok ne curi svuda: Caka koja je oduševila milione

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Ovo je apsolutno savršen način da isiječete omiljenu ljetnju poslasticu.

Trik za sječenje lubenice Izvor: TikTok printscreen / luis.flores530
  • Jednostavan trik omogućava da isiječete cijelu lubenicu bez nereda i ljepljivog soka po kuhinji.
  • Komadi lubenice padaju direktno u činiju, a sok ostaje u njoj umjesto na radnoj površini.
  • Prije sječenja obavezno dobro operite koru kako biste spriječili prenos nečistoća u unutrašnjost ploda.

Lubenica je mnogima omiljeno ljetnja poslastica i izbor broj 1 da se rashlade i osvježe tokom vrelih ljetnjih dana. Ipak, jedna stvar je nezgodna kod sočnog, crvenog ploda - prilikom sječenja, slatka ljepljiva tečnost i semenke završe svuda.

Ipak kreativni korisnici TikToka pronašli su jednostavno rješenje kako da isiječete cijelu lubenicu, a da posle ne morate da ribate cijelu kuhinju.

Na ovaj način sva slatka tečnost završava u posudi sa komadima lubenice, a kore se jednostavno odlože u smeće. U galeriji pogledajte postupak korak po korak:

Na ovaj način tečnost lubenice neće curiti svuda, a ceo sočni plod biće spreman za konzumiranje praktično isjeckan na kockice željene veličine.

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@luis.flores530This is genius 🤯#watermelon#summerlooks#cutting#trick#hack♬ Watermelon Sugar - Harry Styles

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Proizvodnja mini lubenica
Izvor: Facebook
Izvor: Facebook

Tagovi

lubenica savjeti trikovi

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