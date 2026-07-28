Hit frizura za tanku kosu koju žene masovno traže: Duplira volumen, zadržava dužinu i osvježava vas

"Heart layers" su hit frizura ljeta 2026 koja tankoj kosi daje više volumena i pokreta bez skraćivanja dužine. Pogledajte kome najbolje pristaje.

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"Heart layers" jedno su od najpopularnijih šišanja ljeta 2026.

Frizura daje volumen i pokret, a zadržava dužinu kose.

Odgovara tankoj, ali i gustoj kosi i lako se prilagođava različitim dužinama.

Ako vam je kosa tanka, ravna i brzo izgubi volumen, ovog ljeta jedan trend posebno privlači pažnju. Riječ je o frizuri "heart layers", koja je sve popularnija jer kosi daje punoću i pokret, a pritom omogućava da zadržite željenu dužinu.

Upravo zbog toga mnogi frizeri izdvajaju je kao jedno od najtraženijih šišanja za ljeto 2026.

Šta su "heart layers"?

"Heart layers" predstavljaju modernu verziju stepenastog šišanja inspirisanu popularnim C-cut stilom. Tehnika se zasniva na pažljivom raspoređivanju slojeva kako bi se postigao izraženiji volumen u predjelu tjemena, dok se krajevi postepeno omekšavaju i rasterećuju.

Tako se dobija zaobljena silueta koja podseća na oblik srca, po čemu je ova frizura i dobila ime. Najkraći pramenovi obično se završavaju ispod brade i nježno uokviruju lice, dok se ostatak kose prirodno stapa sa dužim slojevima.

Zahvaljujući blagim prelazima, kosa izgleda punije i zadržava pokret čak i kada je potpuno ravno isfenirana.

Zašto je odličan izbor za tanku kosu?

Najveća prednost ove frizure jeste to što stvara utisak gušće i bujnije kose. Uklanjanjem viška težine sa krajeva i podizanjem volumena u korenu, kosa dobija punoću i živahniji izgled odmah nakon šišanja.

Iako je posebno preporučljiva za tanku kosu, odgovara i ženama sa gustom kosom jer joj daje više lakoće i prirodnog pada.

Prilagođava se različitim dužinama

"Heart layers" mogu se prilagoditi gotovo svakoj dužini kose. Kod paža omekšavaju oštre linije i daju više dinamike, dok kod duge kose unose pokret bez potrebe za značajnim skraćivanjem.

Za one koje žele diskretnu promenu, postoji i blaža varijanta u kojoj se slojevi dodaju samo oko lica, čime se osvježava izgled bez velikog šišanja, piše Ona.

Frizeri ovu frizuru često kombinuju sa zavesa šiškama, koje dodatno naglašavaju crte lica i daju nežan, ležeran izgled. Ako želite više volumena, a pritom ne želite da se odreknete dužine, "heart layers" su jedan od trendova koji vredi uzeti u obzir ovog ljeta.