Frizeri otkrivaju koje tri boje kose će biti najveći hit ovog ljeta i zašto posebno lijepo pristaju ženama starijim od 50 godina.

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Stručnjaci izdvajaju tri nijanse koje osvježavaju izgled i podmlađuju lice.

Među trendovima su menhetn plava, sjajna espreso i topla smeđa.

Pravi izbor boje može učiniti da kosa izgleda gušće, sjajnije i njegovanije.

Pravilno odabrana boja kose može vizuelno da podmladi lice, osvježi ten i učini da kosa izgleda gušće i sjajnije. Prema rečima frizera Rožerija Kavalkantea, ovog leta u fokusu su prirodne nijanse koje donose mekoću, dimenziju i zdrav izgled kose.

Među najtraženijim bojama izdvajaju se tamne espreso nijanse, kremaste bež plave, kao i prirodna sijeda kosa, koju sve više žena s ponosom nosi.

Menhetn plava

Ako vam ne smeta redovno održavanje boje, inspiraciju možete pronaći u izgledu Gvinet Paltrou.

"Osnova je puterasto plava nijansa, preko koje se izvlače svetliji pramenovi. Rezultat je sofisticiran, uredan i luksuzan izgled", objašnjava Rita Hazan, kolorista poznatih ličnosti.

Ova nijansa osvjetljava lice, omekšava crte i daje kosi dodatnu dimenziju.

Vidi opis Tri boje kose za žene poslije 50: Podmlađuju lice i brišu godine, a nose ih najljepše žene svijeta Glumica Gvinet Paltrou ima zadivljujući dom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia, NBC Ferrari Press Agency Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir Stil Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sjajna espreso nijansa

Demi Mur jedan je od najboljih primera trenda tamne, sjajne espreso boje.

"Njena kosa je veoma tamna i uglavnom jednobojna, ali upravo joj sjaj daje moderan i luksuzan izgled", kaže Kavalkante.

Ova nijansa posebno pristaje ženama koje žele elegantan i negovan izgled, bez čestih promjena boje.

Vidi opis Tri boje kose za žene poslije 50: Podmlađuju lice i brišu godine, a nose ih najljepše žene svijeta Demi Mur Demi Mur proglašena za najlepšu ženu sveta 2025. godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JENS KALAENE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: CraSH/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia, VALERIE MACON AFP Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Topla smeđa

Sindi Kraford godinama važi za simbol bezvremenske elegancije, a njena topla smeđa kosa i dalje inspiriše žene širom svijeta.

Kavalkante ističe da upravo ovakve nijanse smeđe, sa blagim toplim tonovima, predstavljaju odličan izbor za žene starije od 50 godina jer licu daju svježinu i prirodan izgled, piše Superžena.

Bez obzira na to da li se odlučite za plavu, tamnu ili smeđu nijansu, stručnjaci savjetuju da prednost date bojama koje kosi daju sjaj i prirodnu dimenziju, jer upravo one ostavljaju utisak zdrave i njegovane kose.