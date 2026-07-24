Frizeri otkrivaju koje tri boje kose će biti najveći hit ovog ljeta i zašto posebno lijepo pristaju ženama starijim od 50 godina.
- Stručnjaci izdvajaju tri nijanse koje osvježavaju izgled i podmlađuju lice.
- Među trendovima su menhetn plava, sjajna espreso i topla smeđa.
- Pravi izbor boje može učiniti da kosa izgleda gušće, sjajnije i njegovanije.
Pravilno odabrana boja kose može vizuelno da podmladi lice, osvježi ten i učini da kosa izgleda gušće i sjajnije. Prema rečima frizera Rožerija Kavalkantea, ovog leta u fokusu su prirodne nijanse koje donose mekoću, dimenziju i zdrav izgled kose.
Među najtraženijim bojama izdvajaju se tamne espreso nijanse, kremaste bež plave, kao i prirodna sijeda kosa, koju sve više žena s ponosom nosi.
Menhetn plava
Ako vam ne smeta redovno održavanje boje, inspiraciju možete pronaći u izgledu Gvinet Paltrou.
"Osnova je puterasto plava nijansa, preko koje se izvlače svetliji pramenovi. Rezultat je sofisticiran, uredan i luksuzan izgled", objašnjava Rita Hazan, kolorista poznatih ličnosti.
Ova nijansa osvjetljava lice, omekšava crte i daje kosi dodatnu dimenziju.
Tri boje kose za žene poslije 50: Podmlađuju lice i brišu godine, a nose ih najljepše žene svijeta
Glumica Gvinet Paltrou ima zadivljujući dom
Sjajna espreso nijansa
Demi Mur jedan je od najboljih primera trenda tamne, sjajne espreso boje.
"Njena kosa je veoma tamna i uglavnom jednobojna, ali upravo joj sjaj daje moderan i luksuzan izgled", kaže Kavalkante.
Ova nijansa posebno pristaje ženama koje žele elegantan i negovan izgled, bez čestih promjena boje.
Tri boje kose za žene poslije 50: Podmlađuju lice i brišu godine, a nose ih najljepše žene svijeta
Demi Mur
Demi Mur proglašena za najlepšu ženu sveta 2025. godine
Topla smeđa
Sindi Kraford godinama važi za simbol bezvremenske elegancije, a njena topla smeđa kosa i dalje inspiriše žene širom svijeta.
Kavalkante ističe da upravo ovakve nijanse smeđe, sa blagim toplim tonovima, predstavljaju odličan izbor za žene starije od 50 godina jer licu daju svježinu i prirodan izgled, piše Superžena.
Bez obzira na to da li se odlučite za plavu, tamnu ili smeđu nijansu, stručnjaci savjetuju da prednost date bojama koje kosi daju sjaj i prirodnu dimenziju, jer upravo one ostavljaju utisak zdrave i njegovane kose.
Tri boje kose za žene poslije 50: Podmlađuju lice i brišu godine, a nose ih najljepše žene svijeta
Author: Pedro Fiuza Copyright: Pedro Fiuza/NurPhoto Description: American Supermodel Cindy Crawford attends the OMEGA Lisbon Boutique Store Official Opening at the Liberdade Avenue, in Lisbon, Portugal, on March 13, 2019. ( Photo by Pedro Fiúza/NurPhoto) Software:Adobe Photoshop CS5 Macintosh Created: 2019:03:13 12:28:47