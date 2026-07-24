logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tri boje kose za žene poslije 50: Podmlađuju lice i brišu godine, a nose ih najljepše žene svijeta

Tri boje kose za žene poslije 50: Podmlađuju lice i brišu godine, a nose ih najljepše žene svijeta

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Frizeri otkrivaju koje tri boje kose će biti najveći hit ovog ljeta i zašto posebno lijepo pristaju ženama starijim od 50 godina.

Nijanse kose za žene poslije 50 Izvor: New Africa/Shutterstock

  • Stručnjaci izdvajaju tri nijanse koje osvježavaju izgled i podmlađuju lice.
  • Među trendovima su menhetn plava, sjajna espreso i topla smeđa.
  • Pravi izbor boje može učiniti da kosa izgleda gušće, sjajnije i njegovanije.

Pravilno odabrana boja kose može vizuelno da podmladi lice, osvježi ten i učini da kosa izgleda gušće i sjajnije. Prema rečima frizera Rožerija Kavalkantea, ovog leta u fokusu su prirodne nijanse koje donose mekoću, dimenziju i zdrav izgled kose.

Među najtraženijim bojama izdvajaju se tamne espreso nijanse, kremaste bež plave, kao i prirodna sijeda kosa, koju sve više žena s ponosom nosi.

Menhetn plava

Ako vam ne smeta redovno održavanje boje, inspiraciju možete pronaći u izgledu Gvinet Paltrou.

"Osnova je puterasto plava nijansa, preko koje se izvlače svetliji pramenovi. Rezultat je sofisticiran, uredan i luksuzan izgled", objašnjava Rita Hazan, kolorista poznatih ličnosti.

Ova nijansa osvjetljava lice, omekšava crte i daje kosi dodatnu dimenziju.

Sjajna espreso nijansa

Demi Mur jedan je od najboljih primera trenda tamne, sjajne espreso boje.

"Njena kosa je veoma tamna i uglavnom jednobojna, ali upravo joj sjaj daje moderan i luksuzan izgled", kaže Kavalkante.

Ova nijansa posebno pristaje ženama koje žele elegantan i negovan izgled, bez čestih promjena boje.

Topla smeđa

Sindi Kraford godinama važi za simbol bezvremenske elegancije, a njena topla smeđa kosa i dalje inspiriše žene širom svijeta.

Kavalkante ističe da upravo ovakve nijanse smeđe, sa blagim toplim tonovima, predstavljaju odličan izbor za žene starije od 50 godina jer licu daju svježinu i prirodan izgled, piše Superžena.

Bez obzira na to da li se odlučite za plavu, tamnu ili smeđu nijansu, stručnjaci savjetuju da prednost date bojama koje kosi daju sjaj i prirodnu dimenziju, jer upravo one ostavljaju utisak zdrave i njegovane kose.

Možda će vas zanimati

Tagovi

žene kosa njega

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA