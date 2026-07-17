Koristite li ulje za kosu prije odlaska na plažu? Frizeri upozoravaju na čestu grešku

Da li je ulje za kosu dobro tokom ljeta ili može da ošteti vlas na suncu? Saznajte kada ga koristiti, a kada izbjegavati prije izlaska napolje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ulje za kosu ljeti može biti korisno, ali nije najbolji izbor prije dugog izlaganja suncu.

Najbolje ga je koristiti u večernjoj njezi ili kao tretman prije pranja kose.

Za plažu birajte proizvode sa UV zaštitom koji su namenjeni zaštiti vlasi od sunca.

Ljeto donosi posebne izazove za kosu - sunce, visoke temperature, morska so, hlor i često pranje mogu da isuše vlas i učine je beživotnom. Zbog toga mnoge žene posežu za uljima za kosu, koja mogu da pomognu da ona izgleda sjajnije i njegovanije.

Ipak, postoji jedno važno pravilo: nije svako ulje najbolji izbor prije izlaganja suncu.

Kako objašnjavaju frizeri, ulje može da bude odličan dio ljetne njege, ali je važno kada ga nanosite i kako ga koristite.

Zašto neki frizeri ne preporučuju ulje pre izlaska na sunce?

Kada se nanese veća količina ulja neposredno prije boravka na jakom suncu, ono može da napravi sloj na površini vlasi koji dodatno privlači toplotu. Posebno ako se kosa dugo izlaže visokim temperaturama, takva njega može doprinijeti osjećaju da je kosa teška, slijepljena ili isušena.

Zbog toga mnogi stručnjaci savjetuju da se ulja ne koriste kao "zaštita od sunca" osim ako proizvod nije posebno formulisan za tu namenu i sadrži UV zaštitu.

Kada je najbolje koristiti ulje za kosu tokom ljeta?

Ulje za kosu može biti veoma korisno ako se koristi u pravom trenutku:

uveče nakon dana provedenog na suncu , kada kosi treba dodatna njega i obnova;

, kada kosi treba dodatna njega i obnova; prije pranja kose , kao tretman koji se kasnije ispira;

, kao tretman koji se kasnije ispira; na krajeve kose , kada su suvi i skloni "cvjetanju";

, kada su suvi i skloni "cvjetanju"; nakon sušenja, ali u veoma maloj količini, za sjaj i zaglađivanje.

Ljeti je često dovoljno nanijeti samo kap ili dvije ulja na krajeve, posebno ako imate tanku kosu koja se brzo zamasti.

Ulje za kosu

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Šta koristiti za zaštitu kose od sunca?

Ako planirate dan na plaži ili dugo izlaganje suncu, bolji izbor mogu biti proizvodi namijenjeni baš zaštiti kose tokom ljeta:

sprejevi sa UV zaštitom ;

; hidratantni sprejevi koji se ne ispiraju;

maske za dubinsku negu nakon kupanja;

šešir ili marama kao fizička zaštita od sunca.

Najviše stradaju krajevi kose, pa njima treba posvetiti posebnu pažnju.

Da li ulje može da se koristi na moru?

Ako nanesete ulje prije odlaska na plažu, a zatim provedete nekoliko sati na suncu, kosa može djelovati masnije i teže. Osim toga, ulje samo po sebi ne zamjenjuje zaštitu od UV zraka.

Bolja opcija je da kosu zaštitite proizvodom sa UV filterima, a ulje ostavite za večernju rutinu nakon tuširanja.

Nega kose

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Ulje za kosu može biti odličan saveznik tokom ljeta, ali ga nije idealno nanositi neposredno prije dugog boravka na jakom suncu. Najbolje rezultate daje kada se koristi kao večernja nega, tretman prije pranja ili završni korak za njegovane krajeve.