Posadite ovo cvijeće u avgustu i cvjetaće sve do zime: Jesenja bašta će vam biti najljepša u cijelom komšiluku

Maćuhice, hrizanteme, vrijesak i astere idealne su za sadnju u avgustu. Saznajte koje biljke cvetaju tokom cijele jeseni i kako da ih pravilno njegujete.

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Maćuhice, hrizanteme, vrijesak i astere idealni su za sadnju u avgustu.

Ove biljke podnose hladnije dane i cvjetaju tokom cijele jeseni.

Uz pravilnu njegu, mogu krasiti baštu ili balkon sve do zime.

Avgust mnogi doživljavaju kao kraj baštenske sezone, ali upravo je sada pravo vrijeme da zasadite biljke koje će vaš balkon, terasu ili dvorište održati šarenim i živopisnim tokom cijele jeseni, pa čak i u prvim zimskim danima.

Ako izaberete vrste koje dobro podnose pad temperatura, uživaćete u raskošnim cvjetovima i onda kada većina ljetnjih biljaka počne da vene. Evo koje vrste cvijeća vrijedi posaditi upravo sada.

Dan-noć

Dan-noć su jedan od najpopularnijih izbora za jesenju sadnju. Veoma su otporne na niske temperature i nastavljaju da cvjetaju čak i kada se pojave prvi snijeg i mraz. Njihovi šareni cvjetovi unose boju u baštu tokom cijele hladnije sezone.

Hrizanteme

Poznate kao kraljice jeseni, hrizanteme su nezaobilazan ukras svakog vrta u ovom periodu godine. Dostupne su u velikom broju boja, a sadnja u avgustu omogućava im da razviju snažan korijen prije nego što u septembru i oktobru dostignu punu raskoš cvjetanja.

Vrijesak

Vrijesak je višegodišnja biljka koja posebno voli svježije vreme. Njegovi sitni cvjetovi u nijansama roze i ljubičaste mogu da traju veoma dugo, često i tokom većeg dijela zime, pa predstavlja odličan izbor za balkone i bašte.

Vresak

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Astere

Astere ili Lijepe Kate su poznate po svojim cvjetovima koji podsjećaju na zvijezde. Dolaze u plavim, ljubičastim i ružičastim tonovima, privlače pčele i druge korisne insekte, a cvjetaju duboko u jesen.

Lepa Kata

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Kako njegovati cvijeće posađeno u avgustu?

Visoke ljetnje temperature zahtjevaju dodatnu pažnju nakon sadnje. Nove sadnice najbolje je saditi rano ujutru ili predveče kako bi se izbjegao stres izazvan jakim suncem, piše Klix.

Zemlju održavajte umjereno vlažnom, ali ne pretjerano natopljenom vodom. Oko biljaka možete dodati sloj malča koji pomaže zadržavanju vlage u zemljištu. Takođe, redovno uklanjajte uvele cvjetove kako biste podstakli biljke da stvaraju nove pupoljke i cvjetaju što duže.

(Lepa i srećna/Mondo)