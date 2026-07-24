Cvijeće koje krasi najljepše bašte i u jesen: Kako da vam dvorište sija u raskošnim bojama sve do prvog mraza

Otkrivamo 5 vrsta cvijeća koje donose živost i eleganciju u baštama i kad na vrata zakuca jesen, uz detaljan vodič kada i kako se pravilno sade.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

U kasno ljeto možete presaditi već rascvjetale sadnice iz saksija , a za dugogodišnje uživanje važno je znati tačan kalendar sadnje.

, a za dugogodišnje uživanje važno je znati tačan kalendar sadnje. Jesen ne moraju obeležiti samo žute i crveni tonovi - roze, ljubičasti i bijeli cvjetovi unose neočekivanu svežinu u dvorište.

unose neočekivanu svežinu u dvorište. Izabrane vrste cvijeća su izuzetno otporne, lako se gaje i bez problema podnose prve hladnoće.

Kako dani odmiču, a večeri bivaju sve svježije, većina bašta polako gubi svoju živost i sprema se za jesenji san. Međutim, uz pažljivo odabrano cvijeće, vaše dvorište ili terasa mogu zadržati raskošne boje i eleganciju duboko u jesen.

Iako jesenji ambijent obično vezujemo za vatrene nijanse crvene, narandžaste i tamnozelene, neke od najljepših jesenjih vrsta donose nježne tonove roze, ljubičaste i bele boje, unoseći vedrinu u sivo okruženje.

Stručnjaci za hortikulturu izdvajaju 5 nepravedno zapostavljenih jesenjih ljepotica koje garantuju dugotrajnu svježinu u lejama.

1. Japanske anemone (Anemone japonica)

Japanske anemone su neprikosnoven izbor za sve koji žele dugotrajne jesenje boje i romantičnu atmosferu u bašti. Cvjetaju nedjeljama, a svojom visinom i elegantnim lepršanjem na vetru unose dinamiku u svaki kutak.

anemona

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Uslovi za gajenje: Najbolje uspevaju u poluseni i na hranljivom, plodnom zemljištu.

Nega: Izuzetno dobro podnose mraz. Traže redovno zalivanje dok se ne ukorene (naročito tokom prve godine), nakon čega postaju veoma zahvalne za održavanje.

Kada i kako se sade:

Najbolje vrijeme za sadnju korijena ili djeljenje bokora je u rano proljeće. U kasno ljeto u baštu možete presaditi jedino već odnegovane, rascvjetale sadnice iz saksije. Sadite ih u umjereno vlažnu zemlju na dubinu od oko 5 cm. Ostavite razmak od 40–50 cm između biljaka jer se vremenom dosta šire.

2. Zvjezdani / Asteri (Aster)

Ako želite da osigrate žive boje u bašti u drugom dijelu sezone, zvjezdani nemaju konkurenciju. Ovi omiljeni jesenji klasici cijenjeni su zbog svoje izdržljivosti i bujnih cvjetova.

asteri i hrizanteme

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Uslovi za gajenje: Zahtevaju osunčane položaje i dobro dreniranu zemlju.

Preporuka za sorte: Ako želite jarko roze akcenat u bašti, izaberite sortu 'Patricia Ballard', dok je sorta 'Mönch' savršena za ljubitelje hladnijih, otmjenih nijansi lavande.

Kada i kako se sade:

Sadnja mladih biljaka i deljenje busena rade se u proljeće (april–maj). U kasno leto i ranu jesen u rasadnicima se kupuju već formirani busenovi u saksijama koji se direktno presađuju u leje. Iskopajte rupu dvostruko širu od korenove bale, pazeći da kruna biljke ostane u ravni sa zemljom. Nakon sadnje obilno zalijte.

3. Jesenje hrizanteme (Chrysanthemum)

Hrizanteme su vanvremenski simbol jesenjeg baštovanstva, pri čemu posebnu vrednost imaju višegodišnje, baštenske sorte. Ove biljke donose pravu eksploziju boja i oživljavaju prostor upravo u trenutku kada se ostalo cvijeće gasi.

hrizantema

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Otpornost: Izdržljivije sorte nastavljaju da cvjetaju sve do prvih jačih mrazeva.

Savjet za stilizovanje: Umesto klasične žute ili bordo boje, probajte sortu 'Sheffield Pink' za nežno roze tonove ili 'E.H. Wilson' za prelepe, čisto bijele cvjetove.

Kada i kako se sade:

Idealno vrijeme za sadnju u zemlju jeste u proljeće, kako bi razvile jak koren pre zime. Međutim, kraj ljeta i rana jesen su pik sezone kada se saksijske hrizanteme masovno kupuju i sade za trenutni efekat. Traže rastresito zemljište i dosta sunca. Ako ih sadite u jesen, obavezno ih zaklonite malčom pri dnu kako bi pregurale zimu, a u galeriji pročitajte više o njezi hrizantema.

4. Sedum / Debela koka (Sedum)

Sedum je izuzetno pouzdana i skromna biljka čije pljosnate, guste cvejtne glavice zadržavaju formu i ljepotu sve do zime. Osim što daje stabilnost i strukturu cvjetnim lejama, sedum zahtjeva minimalnu njegu i odlično podnosi sušu i hladnije dane.

sedum debela koka

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada i kako se sadi:

Izuzetno je prilagodljiv - može se saditi od proljeća do rane jeseni, sve dok zemlja ne smrzne. Odrežite reznicu ili kupite busen. Zasadite u peskovito ili dobro drenirano zemljište na sunčanom mjestu. Zahtjeva vrlo malo vode i brzo se prima.

5. Jesenji mrazovac / Jesenji krokus (Colchicum autumnale)

Iako im cvijet traje nešto kraće, jesenji krokusi su pravi skriveni dragulji. Njihovi cvjetovi nalik peharima u nježnim nijansama ljubičaste, roze i bijele boje pomaljaju se baš kada bašta počne da bledi, dajući joj nenametljivu otmjenost. Jesenji mrazovac ima specifičan ciklus - cvijet izbija direktno iz zemlje na goloj stabljici, bez lišća, što ostavlja čist i moderan efekat u lejama.

krokus

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada i kako se sadi:

Sredinom ljeta (jul i početak avgusta). Ovo je ključno - lukovice moraju u zemlju pre nego što krenu da cvjetaju u septembru. Ako ih kupite i posadite tek u kasnu jesen, cvjetanje ćete čekati tek sljedeće godine. Lukovice se sade na dubinu od 10–15 cm, sa vrhom okrenutim nagore, na osunčanom ili blago osenčenom mjestu. Ostavite razmak od 15 cm između lukovica.

U galeriji pogledajte prelepo dvorište, puno cvijeća.