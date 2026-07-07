Kada padne mrak, ovaj cvijet počinje da miriše na luksuzni parfem: Ne traži puno njege, a pravi je dragulj

Stefanotis ili madagaskarski jasmin je biljka prelijepih cvjetova iz kojih kada padne mrak izlazi zanosan miris. Evo kako da ga njegujete...

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Ako tražite sobnu biljku koja će vaš dom ispuniti prijatnim mirisom, stefanotis je jedan od najboljih izbora. Poznat i kao madagaskarski jasmin, osvaja elegantnim bijelim cvjetovima, ali ono po čemu je zaista poseban jeste njegova opojna aroma koja postaje još intenzivnija kada zađe Sunce, odnosno padne mrak.

Stefanotis je prirodni osvježivač vazduha

Među sobnim biljkama malo koja može da se pohvali tako prijatnim i prepoznatljivim mirisom kao stefanotis ili madagaskarski jasmin. Ova egzotična biljka porijeklom je sa Madagaskara, a krase je nežni, zvjezdasti, snežnobeli cvetovi koji se prelijepo ističu na tamnozelenim, sjajnim listovima.

Ipak, njegova najveća vrijednost nije izgled, već miris. Mnogi ga opisuju kao spoj luksuznog parfema, egzotičnih vrtova i toplih ljetnjih večeri. Miris je sladak, prijatan i dovoljno blag da ne opterećuje prostor, zbog čega stefanotis mnogi smatraju prirodnim osvježivačem vazduha.

Zašto stefanotis najjače miriše uveče?

Ono što ovu biljku čini posebnom jeste činjenica da njen miris postaje mnogo intenzivniji nakon zalaska sunca.

Razlog za to krije se u prirodi. U svom prirodnom staništu stefanotis upravo noću privlači insekte koji oprašuju njegove cvjetove. Zbog toga biljka tada oslobađa znatno više mirisnih jedinjenja, povećavajući šanse za razmnožavanje.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda biljka stefanotis!

I u kućnim uslovima ovaj efekat je lako primjetan. Kako pada mrak, prijatan miris počinje da se širi prostorijom, pa nije iznenađenje što se stefanotis često gaji u dnevnim i spavaćim sobama, kao i u zimskim baštama.

Kako se njeguje stefanotis?

Iako potiče iz tropskih krajeva, stefanotis nije preterano zahtijevan za uzgoj. Najbolje uspijeva na svijetlom mjestu, ali ga treba zaštititi od direktnog sunca. Važno je znati da ne voli često premještanje, naročito kada počne da formira pupoljke. Promjena položaja u tom periodu može dovesti do opadanja pupoljaka ili slabijeg cvjetanja.

Zemlja bi trebalo da bude umjereno vlažna, ali ne natopljena vodom. Biljci prija i veća vlažnost vazduha, pa će povremeno orošavanje ili držanje u prostoriji sa dovoljno vlage doprinijeti njenom zdravom rastu.

Tokom perioda intenzivnog rasta preporučuje se prihrana đubrivom namijenjenim cvjetnicama. Uz pravilnu negu, stefanotis će cvjetati nedjeljama i ispunjavati dom prijatnim mirisom koji mnogi porede sa najskupljim parfemima.