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Kadificama treba samo jedna stvar i cvjetaće bujno sve do jeseni: Biljka koja se najlakše održava i sama razmnožava

Kadificama treba samo jedna stvar i cvjetaće bujno sve do jeseni: Biljka koja se najlakše održava i sama razmnožava

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Ovaj prelijepi cvijet može da se prihranjuje, ali to nije neophodno za bujno cvjetanje.

Kako da kadifice bolje cvjetaju Izvor: Shutterstock
  • Redovno uklanjajte precvjetale cvjetove, kako biljka ne bi gubila energiju na stvaranje semena.
  • Vodite računa da voda dobro otiče iz saksije, jer je koren sklon truljenju.
  • Đubrivo bi prijalo kadifi, ali nije obavezno.

Kadifice su jedan od najomiljenijih ljetnjih cvjetova kako zbog ljepote žutonarandžastih cvjetova, tako i zbog jednostavnog održavanja i samostalnog širenja. Ipak, da bi raskošno cvjetale sve do jeseni, postoje koraci u njihovom održavanju koji će im u tome pomoći. Kadifice će vam pokazati zahvalnost bujnim cvijetom sve do jeseni!

Zalivanje kadifica

  • Kadifice vole vlažnu zemlju i ne podnose da ostanu bez vode.
  • Zalivajte ih redovno tokom vrelih ljetnjih dana.
  • U toplotnim talasima zalivajte ih svakodnevno.
  • Zalivajte ih rano ujutru ili uveče kako bi koren upio vlagu prije nego što sunce jako ugrije.

Uklanjanje precvjetalih cvjetova

Redovno kidajte uvele cvjetove. Ovaj proces se zove orezivanje ili čišćenje i tako pomažete biljci da ne troši energiju na stvaranje sjemena. Biljka će umjesto toga proizvoditi nove pupoljke i cvjetati duže.

Izvor: Shutterstock

Da li treba đubriti kadife?

Prihrana nije obavezna jer kadifica uspjeva u skoro svakoj zemlji. Ako želite bujnije cvjetanje, dodajte đubrivo za cvjetnice jednom nedjeljno. Pratite uputstva na pakovanju da ne biste pretjerali sa đubrivom.

Zaštita korijena

Kadifice imaju jak miris koji prirodno tjera mnoge štetočine iz bašte. Ako ih sadite u saksijama, pazite na višak vode u tacnama kako koren ne bi istrulio.

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