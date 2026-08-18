"Najbolji motor na svijetu": Mehaničar pokazao auto koji je prešao više od 5 miliona kilometara, ušao u Ginisovu knjigu

Jedan crveni Volvo 1800S iz 1966. godine prešao je čak 3.260.257 milja, odnosno više od 5,2 miliona kilometara, i ušao u Ginisovu knjigu rekorda.

Izvor: Drustvene mreze

Većina automobila nikada neće doći ni blizu milion kilometara, ali jedan Volvo otišao je toliko daleko da njegova kilometraža zvuči gotovo nevjerovatno.

Crveni Volvo 1800S iz 1966. godine, koji je decenijama vozio Amerikanac Irv Gordon, došao je do čak 3.260.257 milja, odnosno približno 5,25 miliona kilometara.

Španski mehaničar Huan Hose Ebenezer izdvojio je upravo taj automobil govoreći o izdržljivosti motora i svoju ocenu započeo vrlo snažno - Volvo, kaže, ima "najbolji motor na svijetu".

Priča o Gordonovom Volvu nije automobilska legenda koja se decenijama prepričava bez dokaza. Njegova kilometraža zvanično je ušla u Ginisovu knjigu rekorda.

Ginis navodi da je Gordon u septembru 2013. godine prešao granicu od tri miliona milja, a do 1. maja 2014. godine zabilježene su 3.039.122 milje. Gordon je nastavio da vozi automobil sve do 2018. godine, a Volvo navodi da je brojilo do njegove smrti stiglo do konačnih 3.260.257 milja - približno 5.246.875 kilometara.

"Bio je to izdržljiv motor"

Huan Hose Ebenezer, mehaničar poznat po savjetima o pouzdanosti i održavanju automobila, upravo taj rekord koristi kao primjer koliko daleko može da ode dobra mehanika kada je prati pravilno održavanje. Govoreći o Gordonovom Volvu, opisao je njegov benzinski motor od 1,8 litara kao izuzetno izdržljiv.

"Najbolji motor na svijetu ima Volvo. Iako se za veliku kilometražu obično razmišlja o dizelu, bio je to izdržljiv motor", poručio je Ebenezer, piše El Espanjol.

Riječ je o četvorocilindričnom motoru zapremine 1.778 kubnih centimetara. Volvo u sopstvenoj dokumentaciji za P1800 navodi redni četvorocilindrični motor i zapreminu od 1.778 kubika, dok istorijski materijali proizvođača potvrđuju da je P1800 dobio tada novi B18 motor.

Međutim, postoji važan detalj koji se kod priča o rekordnoj kilometraži često izgubi. Gordonov automobil do kraja je zadržao isti originalni motor, ali motor nije svih 5,25 miliona kilometara prešao bez otvaranja.

Volvo navodi da je tokom njegovog životnog vijeka dva puta obnovljen. Prva obnova obavljena je na oko 675.000 milja, odnosno približno 1,09 miliona kilometara. I dalje je riječ o podatku koji je teško pojmiti.

Kupio ga 1966. i nije prestao da ga vozi

Irv Gordon kupio je svoj crveni Volvo 30. juna 1966. godine za 4.150 dolara. Bio je nastavnik prirodnih nauka sa Long Ajlenda i imao je veoma dugu svakodnevnu vožnju do posla. Uz to je obožavao putovanja, pa je kilometraža počela da raste nevjerovatnom brzinom. Već tokom prvog vikenda nakon kupovine prešao je oko 1.500 milja i automobil vratio prodavcu na prvi servis.

Prvi milion milja dostigao je 1987. godine, dva miliona 2002, a 18. septembra 2013. godine na Aljasci je stigao do magične granice od tri miliona milja. Volvo je tada taj poduhvat opisao kao ubedljivo najveću kilometražu koju su jedan čovjek i jedan automobil zajedno ostvarili.

Sam Gordon tajnu trajnosti nikada nije predstavljao kao čudo. Bio je opsednut redovnim održavanjem i tvrdio je da vlasnici prije svega moraju da čitaju uputstva proizvođača i obavljaju osnovne servise na vrijeme. Volvo takođe naglašava da je Gordon veliki dio održavanja obavljao sam.

Koliko je vjerovao svom automobilu najbolje pokazuje njegova izjava iz 2018. godine: Volvo ga, rekao je, nikada nije ostavio na putu niti odbio da upali, bez obzira na snijeg, led i druge teške uslove.

Gordon je preminuo u novembru 2018. godine. Na brojilu njegovog Volva tada je stajalo 3.260.257 milja. Automobil je potom prešao u vlasništvo Volva, a proizvođač je 2023. godine naveo da ga i dalje pažljivo vozi.

Zato je i Ebenezerova ocena razumljiva. Može se raspravljati o tome koji je motor zaista "najbolji na svijetu", ali kada jedan automobil iza sebe ostavi više od 5,2 miliona kilometara, a njegov originalni motor, premda dva puta obnovljen, ostane u njemu do kraja rekordnog puta, teško je pronaći ubjedljiviji dokaz dugovječnosti.