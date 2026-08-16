Kombi, poslovno vozilo i kamper u jednom: Mercedes-Benz Marco Polo donosi luksuz na točkovima

Mercedes-Benz Marco Polo odavno važi za jedno od najsvestranijih vozila na tržištu, podjednako prilagođeno putovanjima, poslovnim obavezama i svakodnevnim potrebama. Njemački proizvođač sada je napravio istorijski korak i dodatno unaprijedio ovaj omiljeni model.

Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News

Po prvi put u istoriji, kompletna prerada V-klase (koja se proizvodi u španskoj Vitoriji) u kampersku verziju Marco Polo obavljaće se unutar vlastitog Mercedes-Benz Vans pogona u Ludvigsfeldu u Njemačkoj. Objedinjavanjem proizvodnih procesa pod jednim krovom, proizvođač osigurava najstrože standarde kvaliteta, veću fleksibilnost u izradi i znatno kraće rokove isporuke za krajnje kupce.

Pametnija oprema i više prostora u unutrašnjosti

Modernizovani Marco Polo donosi niz praktičnih poboljšanja stvorenih za dugotrajna putovanja i boravak u kampu. Podizni krov se na zadnjem dijelu sada otvara dodatnih 10 centimetara više, što osigurava osjetno više prostora u kabini. Sam krov izrađen je od lagane dvostruke aluminijumske konstrukcije koja garantuje visoku čvrstoću i odličnu izolaciju u svim vremenskim uslovima.

Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News

Po čitavom obodu krova ugrađena je nova LED rasvjeta koja omogućava izbor različitih svjetlosnih ambijenata, dok su za noćenje pripremljeni novi magnetni elementi za brzo zamračivanje stakala u svega nekoliko poteza.

Posebna pažnja posvećena je vanjskoj opremi. Redizajnirana vanjska tenda sada se znatno lakše montira i demontira, što je izuzetno praktično prilikom odlaska u automatsku autopraonicu, a upravljačka ručka je integrisana direktno u njen nosač.

Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News

Unutrašnjost je dodatno oplemenjena unaprijeđenim sklopivim stolovima, boljim rasporedom ladica, preglednijom kontrolnom pločom i energetski efikasnijim rashladnim pretincem.

Audio sistem visoke klase i pametno upravljanje

Za vrhunski zvučni ugođaj zadužen je novi audio sistem sa osam zvučnika i namjenskim subwooferom, posebno prilagođenim akustici ovog modela. Zahvaljujući nezavisnoj Bluetooth povezanosti, muzika se može reprodukovati čak i kada je glavni multimedijalni sistem vozila isključen.

Vidi opis Kombi, poslovno vozilo i kamper u jednom: Mercedes-Benz Marco Polo donosi luksuz na točkovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Screenshot/Youtube/Planet Car News Br. slika: 10 10 / 10

Tehnološku okosnicu čini unaprijeđeni sistem Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), koji još od 2019. godine pretvara Marco Polo u pravi pametni dom na točkovima. Najnovija nadogradnja donosi još jednostavnije i preciznije upravljanje naprednom LED rasvjetom i zvučnim sistemom, pružajući maksimalan komfor na svakom kilometru puta.