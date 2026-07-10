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Lažna prijava u Tesliću: Prijavio krađu mercedesa kojeg je sam prodao

Lažna prijava u Tesliću: Prijavio krađu mercedesa kojeg je sam prodao

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Muškarac S.M. iz Teslića osumnjičen je za lažnu prijavu krađe nakon što je policija utvrdila da je automobil "mercedes" zapravo prodao kupcu u Prnjavoru.

mercedes logo Izvor: Shutterstock

Lice iz Teslića čiji su inicijali S.M. osumnjičeno je za lažnu prijavu krađe putničkog automobila "mercedes", za koji je policija utvrdila da je prodat kupcu iz Prnjavora, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Pripadnici ove uprave juče su izvršili kriminalističku obradu nad licem S.M, koje je 30. juna Policijskoj stanici Teslić prijavilo krađu vozila.

Utvrđeno je da je S.M. prethodno vozilo prodalo kupcu sa područja Prnjavora, kojem je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću juče izvršen pretres objekta u Prnjavoru, prilikom čega su pronađeni i oduzeti dijelovi navedenog vozila.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

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Tagovi

teslić mercedes krađa

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