Lažna prijava u Tesliću: Prijavio krađu mercedesa kojeg je sam prodao

Muškarac S.M. iz Teslića osumnjičen je za lažnu prijavu krađe nakon što je policija utvrdila da je automobil "mercedes" zapravo prodao kupcu u Prnjavoru.

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Lice iz Teslića čiji su inicijali S.M. osumnjičeno je za lažnu prijavu krađe putničkog automobila "mercedes", za koji je policija utvrdila da je prodat kupcu iz Prnjavora, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Pripadnici ove uprave juče su izvršili kriminalističku obradu nad licem S.M, koje je 30. juna Policijskoj stanici Teslić prijavilo krađu vozila.

Utvrđeno je da je S.M. prethodno vozilo prodalo kupcu sa područja Prnjavora, kojem je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću juče izvršen pretres objekta u Prnjavoru, prilikom čega su pronađeni i oduzeti dijelovi navedenog vozila.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.