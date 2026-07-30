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Poljak osumnjičen za paljenje vjerskih objekata u Međugorju sam tražio da ostane u pritvoru

Poljak osumnjičen za paljenje vjerskih objekata u Međugorju sam tražio da ostane u pritvoru

Autori Kliks Autori Nikolina Damjanić
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Poljskom državljaninu Bartlomjeju Krakovjaku određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je u Međugorju oštetio i zapalio više vjerskih objekata, a na današnjem ročištu izjavio je da želi da ostane u pritvoru.

Poljaku određen pritvor zbog paljenja vjerskih objekata u Međugorju Izvor: Jabuka TV

Sud BiH saopštio je da je pritvor određen zbog sumnje da je počinio krivična djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, te izazivanja opšte opasnosti. Kao razlozi za pritvor navedeni su opasnost od bjekstva i mogućnost ponavljanja krivičnog djela.

Krakovjak, državljanin Poljske, uhapšen je u utorak, 28. jula, u mjestu Cerno kod Ljubuškog, nakon što je prethodne noći na području Međugorja oštetio i zapalio više vjerskih objekata.

Na ročištu pred Sudom BiH dogodila se neuobičajena situacija jer je osumnjičeni rekao da mu nije potreban branilac i da ne planira da se brani u postupku. Sudija Miroslav Janjić objasnio mu je da je imenovanje branioca zakonska obaveza, nakon čega je iz trećeg pokušaja prihvatio advokaticu Denisu Gačanin, piše Klix.

Tužilac je naveo da je osumnjičeni pažljivo planirao izvršenje krivičnih djela i da je sredstva za njihovo izvršenje pripremio unaprijed. Tokom saslušanja priznao je da je u BiH doputovao prije dva mjeseca kako bi isplanirao i izvršio vandalizam u Međugorju.

Prema navodima Tužilaštva, Krakovjak je priznao izvršenje krivičnih djela i izjavio da se ne kaje.

"Rekao je da se ne kaje i da bi ponovio sve", istakla je tužiteljka obrazlažući prijedlog za određivanje pritvora.

Odbrana je osporila motive koje je iznijelo Tužilaštvo, navodeći da osumnjičeni nije imao namjeru da bilo koga povrijedi, već da je želio da ukaže na svoje uvjerenje da su ukazanja u Međugorju izmišljena.

Branilac je predložio da se umjesto pritvora odrede mjere zabrane, ali je sam osumnjičeni na kraju ročišta izjavio da želi da ostane u pritvoru.

"Spreman sam da ostanem u pritvoru", rekao je Krakovjak.

Nakon ročišta Sud BiH donio je odluku da mu odredi jednomjesečni pritvor.

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