"Srbin sam i plakao sam tamo kao dijete": Siniša Mihajlović na katoličkom hodočašću nije mogao da se smiri

Srpski as trener Siniša Mihajlović posjetio je Međugorje i priznao Italijanima da je tamo doživio jedinstveno iskustvo.

Srpski fudbalski velikan Siniša Mihajlović bio je vjernik, slavio je krsnu slavu Sveti Nikola, a na njegovom grobnom mjestu na rimskom groblju "Verano" nacrtan je pravoslavni krst.

Često je isticao Miha da je "veliki Srbin, od glave do pete", ali i da je uvijek bio otvoren za ljude drugih nacionalnosti i vjeroispovijesti. Svojevremeno je tako posjetio i Međugorje, koje je od 1981. godine postalo mesto koje posjećuju katolički hodočasnici iz cijelog svijeta.

"Kada sam išao u Međugorje prvi put, plakao sam kao dijete i nisam mogao da se suzdržim. Osjetio sam se snažnijim i više muškarcem tog dana nego bilo kada u životu", kazao je on 2019. godine u intervjuu za italijanski list "Gazeta delo sport".

Istog ljeta, 2019, Mihajlović je javno saopštio da boluje od leukemije, bolesti protiv koje se borio godinama i od koje je preminuo u decembru 2022. godine. Njegova supruga Arijana odlazila je u Međugorje bez njega, da bi se molila za ozdravljenje velikog Siniše.

"Arijana se došla pomoliti za Sinišino zdravlje. Išla je na Brdo ukazanja i Križevac, dvije međugorske molitvene oaze, moliti se da Siniša pobedi u svojoj borbi s bolešću", rekli su Arijanini prijatelji koji su je ugostili za portal Hercegovina.info.

Papa Franjo nije priznao ukazanja, Vatikan izdao saopštenje

Tokom 2024. godine, vatikanska Kancelarija za doktrinu oglasila se saopštenjem i navela da papa Franjo ne prihvata da su autentične poruke navodnih ukazanja Device Marije u Međugorju. Sa druge strane i nedavno preminuli poglavar katoličke crkve prepoznao je da su posjete vjernika tom mjestu u Bosni i Hercegovini "plodonosne" i da pomažu onima koji na njima obnove svoju vjeru.

Kada su u pitanju sama ukazanja u Međugorju, nedavno preminuli papa Franjo ih je doveo u pitanje.

"Ta pretpostavljena ukazanja nemaju veliku vrijednost. Ovo ću reći kao svoje lično mišljenje", kazao je on u proljeće 2017. godine.

Međugorje se nalazi u južnoj Hercegovini i postalo je poznato po navodnim ukazanjima i porukama Djevice Marije koja se ukazala 24. juna 1981, kada je šestoro djece primilo pet poruka od nje. One se odnose na svakodnevne molitve i čitanje Biblije, post srijedom i petkom, mjesečno ispovijedanje i sveto pričešće. Procjena je da je od 1981. godine to mesto posjetilo 30 miliona hodočasnika.

Vatikan je Međugorju 2024. godine dao status "Nihil Obstat", što znači da se dopuštaju crkvena hodočašća, s tim da mnoge priče koje su u vezi sa ukazanjem nisu priznate. U zvaničnom saopštenju navedeno je da je iskustvo iz Međugorja donijelo brojne pozitivne plodove i nije proširilo negativne i rizične učinke.

"Pozitivni se plodovi vide kao promocija zdrave prakse života vjere, u skladu sa tradicijom crkve. Dogodila su se brojna obraćenja ljudi koji su otkrili ili ponovo otkrili veru, povratak ispovjedanju i pričešćivanju. Zabilježena su i brojna ozdravljenja, pomirenja supružnika i obnavljanja bračnog i porodičnog života", navedeno je između ostalog u saopštenju.

Poruka Vatikana je bila da bi vjernici trebalo da idu na hodočašće zbog vjere i Kraljice mira, a ne zbog susreta sa navodnim vidiocima, ljudima kojima se Devica Marija navodno ulazala.

"Srbin sam od glave do pete, ljude delim na 5 kategorija"

"Imam snažan karakter, Srbin sam od glave do pete, sa snagama i slabostima mog ponosnog naroda. Ali znam da priznam grešku, da se izvinim i uvijek prihvatam suočavanje. Smatraju me za žestokog tipa i to je tačno. I bolje je da me ne nervirate. Ali i tip sa 'mu*ima' može da bude dirnut. Događa mi se to kada razmišljam o voljenima i o onima koji više nisu sa nama. Ili kada razmišljam o svojim ćerkama ako su daleko od mene. Ili kada gledam film", kazao je Mihajlović Gazeti u istom intervjuu.

Na jedno je bio najponosniji - na svoj odnos sa igračima koje je trenirao.

"Najveće zadovoljstvo danas kao treneru mi je bio odnos sa igračima, gdje god da sam radio. Suze koje su lili kada sam odlazio, poštovanje kojeg nikad nije manjkalo, čak i poštovanje onih koji su malo igrali kod mene. Jer nekad mogu da donesem pogrešnu odluku, ali sam direktan, odan i ponašam se kao čovjek. (Italijanski pisac) Leonardo Šaša je u svojoj knjizi 'Dan sove' podijelio čovječanstvo u pet kategorija: Muškarci, polupljudi, mali ljudi, gu*ice i šarlatani. U svijetu fudbala je ista stvar", govorio je Siniša Mihajlović.

