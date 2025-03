"Da sam bio tamo, ne bi mu sastavili prst": U Beogradu prijetio Mihi, sad Đenaru Gatuzu

Nekadašnji hrvatski fudbaler Igor Štimac otvorio je front sa Đeanrom Gatuzom, a svojevremeno je decenijama bio u sukobu sa Sinišom Mihajlovićem.

Hrvatska već danima bruji o skandalu koji su nakon meča Rijeke i Hajduka (3:0) napravili Đenaro Gatuzo i Joško Jeličić. Nekadašnji hrvatski fudbaler koji je svojevremeno igrao i za Hajduk i za Dinamo već mjesecima kritikuje rad nekadašnjeg šampiona svijeta sa Italijom. Gatuzo je na to odreagovao i čak prstom zaprijetio Jeličiću, a na sve se nadovezao Igor Štimac.

Svojevremeno jedan od najboljih hrvatskih fudbalera oglasio se o sukobu koji su gledali svi ljubitelji fudbala u Hrvatskoj i regionu, a njegova poruka napravila je nove "talase" u javnosti. Štimac je bivši igrač i trener Hajduka iz Splita, ali je ovdje jasno zauzeo stranu na kojoj je Jeličić - protiv trenera tima za koji je svojevremeno igrao.

Razlog za to je, možda i kumsotvo sa Jeličićem. "Iako sam Joškov vjenčani kum i dobri smo prijatelji, nemam razloga da budem subjektivan. Ono što je Gatuzo napravio ne priliči njemu kao svjetskom prvaku i kao treneru Hajduka niti kao strancu u ovoj zemlji. Ne poštuje one koji komentarišu utakmice. Bez obzira na Joškov cinizam i ironiju, kojima zna začiniti besprijekorno komentarisanje, u tome nema ni trunke laži. Daje komentare s kojima se 90 odsto ljudi složi. Privlači publiku i radi to gotovo perfektno. On radi svoj posao", izjavio je Štimac o sukobu koji ni lijepa Valentina nije mogla da spriječi.

Sve bi bilo u redu da se tu zaustavio nekadašnji fudbaler koji je sa Hrvatskom stigao do bronze na Svjetskom prvenstvu 1998. godine i tako napravio najveći uspjeh u karijeri. Odmah nakon toga počeo je da prijeti! "A sad Gatuzo? Šta je Gatuzo donio Hajduku za novac koji prima? U ključnoj utakmici, protiv direktnog konkurenta ne pružiš ništa. Šiutirao je jednom po golu, tim nema standardnost, nema ništa. Igrači kontinuirano igraju na pogrešnim pozicijama. I usudiš se, nakon takvog poraza, prijetiti u studiju. On je imao sreću da ja nisam bio tamo. Ne bi mu dobro bilo. Ne bi mu niko sastavio prst. Iskočilo bi iz okvira, ali ja to ne bi istrpio. A Jeličiću svaka čast", zaključio je Hrvat.

Zašto Štimac prijeti Gatuzu?

Italijanski stručnjak Đenaro Gatuzo nije želio da komentariše utakmicu koju je njegov tim izgubio sa Joškom Jeličićem, jer njemu zamjera zbog nekih prethodnih komentara. Jeličić je često na televiziji, ima stav o svemu što se dešava u hrvatskom fudbalu, a njegove kritike igre Hajduka u aktuelnoj sezoni nimalo se nisu dopale slavnom Italijanu koji je već nekoliko mjeseci na čelu tima sa Poljuda. Ovako je izgledao njihov razgovor pred kamerama:

"Ne dajem ruku tebi, jer pričaš previše", rekao mu je Đenaro Gatuzo.

"Pričam previše?"

"Pričaš previše i nemaš poštovanje prema ljudima. Igrao si fudbal i veoma dobro znaš situaciju. I uvijek pričaš veoma loše", kazao mu je Gatuzo sa podignutim kažiprstom. "Nemam poštovanje prema tebi. Govoriš veoma loše. Veoma loše. Hajmo, pitanje", kazao je Italijan i okrenuo se ka voditeljki.

"Igrate veoma loše", kazao mu je Jeličić na španskom.

"Neću da razgovaram više sa tobom uopšte, ovo je posljednji put da pričam sa tobom jer si loša osoba. Loša si osoba. Loša", ponavljao je i ponavljao Italijan.

"Ti si stranac i moraš poštovati sve ove ljude", uzvratio mu je Jeličić, a Gatuzo je sve više gorio u vatri.

"Pričaš kao da si osvojio sve na svijetu, nemaš poštovanje prema ljudima".

"Vi niste u Italiji i morate pokazati poštovanje", dodao mu je bivši hrvatski fudbaler.

"Neću da pričam sa tobom", dodao je Gatuzo na engleskom jeziku.

Kako je Štimac prijetio Siniši Mihajloviću?

Igor Štimac i Siniša Mihajlović svojevremeno su bili najbolji prijatelji u mlađim kategorijama jugoslovenske reprezentacije, čak i cimeri na okupljanjima nacionalnog tima. Kada je počeo građanski rat u bivšoj Jugoslaviji našli su se na različitim stranama - Štimac na hrvatskoj, Mihajlović na srpskoj, iako je Sinišina porodica i dalje živjela u porodičnoj kući u Borovu.

Sukob koji je tinjao razbuktao se tokom mečeva Crvene zvezde i Hajduka. "U finalu kupa Jugoslavije 1991. godine. Izgubili smo od Hajduka iz Splita golom Bokšića. Prije meča u tunelu stadiona Igor Štimac, moj cimer iz mlade reprezentacije mi je rekao 'Molim se Bogu da moja porodica pobije tvoju u Borovu', mjestu gdje su živjeli moji roditelji", otkrio je Mihajlović.

Svoje viđenje te situacije dao je i Štimac, godinama kasnije. "U Beogradu je bilo to finale Kupa. Siniša se jedini nije rukovao sa nama pred utakmicu Zvezde i Hajduka. Pogledajte koliko je startova imao nad nama, jedan Najdoski, sve ostalo Miha. Htio je nekome da pokaže da je više od onoga što jeste. To su njegovi problemi i frustracije. Poslije je grubo komentarisao moje izjave o njemu, ali nemoj da tražiš izgovore u tuđim riječima. Tvoji postupci govore o tebi. Šta god je bilo, njemu na dušu", rekao je hrvatski fudbaler.

Da li su se pomirili Mihajlović i Štimac?

Ponuda da se nekadašnji prijatelji pomire stigla je od strane Srbina. Prošlo je više od dvije decenije prije nego što je Siniša Mihajlović bio spreman da pruži ruku Igoru Štimcu, ali na jasan poziv da se sretnu, napiju dalmatinskog vina i zagrle, odgovor je bio odričan.

"Već sam star i imam šestoro djece. Možda je vrijeme da se pređe preko nekih stvari. Svako može da pogriješi u životu, što i Štimac vjerovatno zna i sigurno je svjestan da je pogriješio. Mogu da mu oprostim, ali samo pod uslovom da donese dvije-tri boce vina. Ali ne ovog našeg, što ništa ne valja, nego onog pravog dalmatinskog. Onog što je kao sirup i čiji ukus nikad neću zaboraviti. Spreman sam da se sretnem s Štimcem, pa da se izljubimo, zagrlimo i popijemo to vino. Samo zbog dalmatinskog vina oprostio bih mu sve. Štimca znam od malih nogu i oduvijek je bio lav", rekao je Miha, a potom je poprilično čudno reagovao Štimac.

Igor Štimac i Siniša Mihajlović uoči martovske utakmice u Zagrebu.

"Ne prihvatam Mihajlovićevu ponudu. Ja sam njemu davno oprostio, ali nikada se s njim ne bih mogao grliti ili popiti piće", kazao je Štimac i dodao da je "sve oprostio Mihi". Od ispijanja flaše dalmatinskog vina koje je poput sirupa nije bilo ničega. Mihajlović i Štimac su se godinama kasnije sreli na terenu kao reprezentativci SR Jugoslavije i Hrvatske, a zatim i kao selektori Srbije i Hrvatske.

Štimac se prisjetio da je sa Mihajlovićem izgladio odnose tokom jednog selektorskog seminara u Varšavi. Sve to odigralo se pred meč Srbije i Hrvatske, kada su znali da će zbog svoje istorije biti u centru pažnje. "Dogovorili smo se na zavjet ćutanja i toga smo se držali. Ja nisam dao nijedan komentar o Srbiji, samo sam analizirao igru Hrvatske. Mislim da je to bilo savršeno odrađeno jer smo imali zajednički interes. Znamo da ono što se kaže može da izazove haos na tribinama", objasnio je Štimac.

