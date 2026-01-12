Kao dijete lijepio broj na Zvezdin dres zbog Piksija i Robija: Postao najveći ikada, na kraju je dao 1.700 golova

Najveći makedonski rukometaš svih vremena Kiril Lazarov je u svojoj knjigi "Uvijek na pobjedu" ispričao da je veliki navijač Crvene zvezde i da su mu idoli bili Robert Prosinečki, Dejan Savićević i Dragan Stojković.

Makedonija ide na još jedno Evropsko prvenstvo u rukometu sa ciljem da Kiril Lazarov pronađe nekog novog Kirila Lazarova. Jedan od najbolji rukometaša svih vremena sada je selektor Makedonije i pred sam početak takmičenja dobio je novi ugovor.

Kao reprezentativac je sa sedmicom na leđima u dresu Makedonije dao 1.728 golova i treći je na vječnoj listi iza Gudjona Valura Sigurdsona i Petera Kovača, a daleko je ispred igrača poput Mikela Hansena, Nikole Karabatića, Talanta Dušebajeva, Endija Šmida... Ipak, malo ko zna da je on zapravo tu sedmicu ponio zbog Crvene zvezde i Roberta Prosinečkog!

"Najvažniji sportski događaj u djetinjstvu bio je derbi Crvene zvezde i Partizana. Nisi sve mogao da gledaš na TV-u kao danas. Imali smo tranzistor i oko njega se okupljali. Slušali smo i zamišljali šta se događa na terenu. Morao si da razvijaš maštu. U Svetom Nikoli bilo je mnogo navijača oba kluba i dosta međusobnog prepucavanja. To je bila osnovna podjela. Bilo je, naravno, i navijača Vardara, i nekolicina Dinama i Hajduka. Međutim, najveći derbi je bio ovaj beogradski. Dobro se sjećam evropske titule Zvezde u Bariju. Tata je prije toga išao vozom za Beograd na polufinale sa Bajernom, kada se nebo otvorilo pred 90.000 ljudi u posljednjem minutu, a navijači poslije svega u euforiji izletjeli na teren, čupali busjenje trave i golove noseći ih kući za uspomenu.

Gol Darka Pančeva na stadionu 'Sveti Nikola' u Bariju se ne zaboravlja. Imao sam njegov dres iz Vardara sa brojem 9. U porodičnom albumu ostala je slika sa fudbalskog terena Ovčeg polja – mali Kire u Darkovom dresu i zlatna kopačka", piše u svojoj biografiji "Uvijek na pobjedu".

Zbog Petra i Robija obukao sedmicu

Desni bek koji je igrao za Pelister, Zagreb, Vesprem, Sijudad Real, Atletiko Madrid, Barselonu i Nant sada je selektor Makedonije i trener Alkaloida u kome trenira Uroša Borzaša, a svoju sedmicu je uzeo zbog drugih sportova.

"Rastao sam uz nevjerovatnu košarkašku generaciju sa Draženom Petrovićem, Divcem, Rađom i Kukočem. Posljednja jugoslovenska generacija. Obožavao sam Tonija. Taj stil, lijeva ruka, šut sa distance, prolaz, tehnika, nešto slično onome što je poslije imao Bodiroga. Toni je igrao u timu sa Petrom Naumovskim. Kao pojava – faca, miran, nikada se nije radovao pretjerano, nikada ga nisi vidio iznerviranog. Staložen, mirna ruka, zabije tricu, dribling i polaganje. Igrao je glavom, bio je majstor. Zbog njega i trenera Ilije Janeva, tatinog prijatelja koji i danas vodi rukometnu školu u Svetom Nikoli, izabrao sam broj sedam. Broj sedam je nosio i Robert Prosinečki. Imao sam i desetku Dragana Piksija Stojkovića. U prodavnici moje majke prodavali su se dresovi Crvene zvezde, na koje si mogao pjenom da nalijepiš broj. Sedam i deset su mi bili omiljeni. Volio sam i Deju Savićevića. Kakvi kreativci! Samo jednom se rađaju takvi igrači", objasnio je Lazarov.

Kiril Lazarov - najveći

Osvajač Lige šampiona sa Barselonom, a 2009. godine je pomjerio sve granice kada je na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj dao 92 gola. Bio je najbolji strijelac i Eura 2012. godine u Srbiji kada je dao 61 gol, čak 13 više od drugoplasiranog Dragana Gajića.

"Iako su drugi postavljali to pitanje, nikada u glavi nisam imao taj poriv da ga stignem i prestignem. On je za mene bio Majkl Džordan. Moj brat, legenda, idol od malih nogu. Zvezdaš sam na oca i brata. Kiretu je idol bio Kukoč, pa i meni. Kire je volio Milan, i ja to nakslijedio", rekao je njegov brat FIlip, takođe rukometaš i reprezentativac.