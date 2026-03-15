Nikola Jokić urlao na saigrače na klupi: Nikad ga nismo vidjeli ovakvog, trener nije smio ni da priđe

Autor Nikolina Damjanić
0

Srpski as Nikola Jokić preuzeo je ulogu Dejvida Adelmana na jednom tajm-autu.

Nikola Jokić preuzeo ulogu trenera na tajm autu Izvor: Eurohoops Türkiye/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su još jedan bolan poraz u NBA ligi, a ovog puta im je Luka Dončić presudio u neizvjesnoj završnici. Srpski as Nikola Jokić je radio sve, poentirao, razigravao saigrače, preuzeo svu odgovornost, a u jednom momentu je zamijenio i trener Dejvida Adelmana.

Kamere su snimile kako Nikola energično objašnjava saigračima šta treba da rade, a oni su ga pomeno slušali. Još jednom je pokazao liderske vještine na terenu i van njega, ali ovog puta nije urodilo plodom...

 Jokićeva uloga se promijenila

Trener Denvera Dejvid Adelman je nedavno govorio koliko je zapravo velika Jokićeva uloga u timu. Ne bježi od ogovornosti i svjestan je da u nekim momentima mora da podnese čitav teret.

"Tu dolazimo do preuzimanja odgovornosti, mnogi ljudi to ne razumiju. Biti najbolji je jedno, ali uspeti da se izboriš sa tim je nešto sasvim drugo. Da nosiš teret cijelog tima, a u nekim mometima i cijele lige. On je uzor, ne smao mlađim gereracijama, nego za cijeli sport generalno. Ne mislim da trenutno postoji osoba koja se bavi sportom, a da je jedinstvena kao on", rekao je Adelman i dodao:

"Mogu da kažu da sam pristrasan jer sam stalno sa njim. Moja djeca su sad gore i šutiraju, Osećam se blagosloveno što su moja djeca mogla da ga upoznaju uživo, on je najbolji primjer šta možeš da budeš. Ne mora da bude MVP, ali njegova radna etika, IQ i ono što ulaže, jednostavno mora da bude uspješan. On je jednostavno neverovatan, srećni smo što ga imamo ovdje."

