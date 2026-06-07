logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Letonija je šampion svijeta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato

Letonija je šampion svijeta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Letonija je osvojila zlato na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3.

letonija sampion svijeta u basketu 3x3 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Letonija je osvojila FIBA Svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi. Reprezentacija koja je danas popodne uspjela da pobijedi Srbiju u dramatičnoj završnici poslije produžetka (20:19), na kraju da stigla do trofeja u prestonici Poljske u sjajnom finalu protiv Njemačke.

Pogledajte

00:49
Letonija je novi šamoion sveta!
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Letonija je bila daleko bolji rival u meču za zlatnu medalju i slavila je 20:15, tako da je prvi put u istoriji osvojila svjetsko zlato koje joj je izmicalo prethodnih godina.

Olimpijski šampion iz Tokija sada ima po zlatnu medalju na svim najvećim turnirima.

Podsjetimo, reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju pošto je u meču za treće mjesto bila bolja od Francuske.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:38
Srbija osvojila bronzanu medalju
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

basket

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC