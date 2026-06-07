Letonija je osvojila zlato na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Letonija je osvojila FIBA Svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi. Reprezentacija koja je danas popodne uspjela da pobijedi Srbiju u dramatičnoj završnici poslije produžetka (20:19), na kraju da stigla do trofeja u prestonici Poljske u sjajnom finalu protiv Njemačke.

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Letonija je bila daleko bolji rival u meču za zlatnu medalju i slavila je 20:15, tako da je prvi put u istoriji osvojila svjetsko zlato koje joj je izmicalo prethodnih godina.

Vidi opis Letonija je šampion svijeta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 8 / 8

Olimpijski šampion iz Tokija sada ima po zlatnu medalju na svim najvećim turnirima.

Podsjetimo, reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju pošto je u meču za treće mjesto bila bolja od Francuske.

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Pogledajte 00:38 Srbija osvojila bronzanu medalju Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)