Letonija je osvojila zlato na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3.
Letonija je osvojila FIBA Svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi. Reprezentacija koja je danas popodne uspjela da pobijedi Srbiju u dramatičnoj završnici poslije produžetka (20:19), na kraju da stigla do trofeja u prestonici Poljske u sjajnom finalu protiv Njemačke.
Letonija je bila daleko bolji rival u meču za zlatnu medalju i slavila je 20:15, tako da je prvi put u istoriji osvojila svjetsko zlato koje joj je izmicalo prethodnih godina.
Letonija je šampion svijeta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato
Olimpijski šampion iz Tokija sada ima po zlatnu medalju na svim najvećim turnirima.
Podsjetimo, reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju pošto je u meču za treće mjesto bila bolja od Francuske.
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(MONDO)