Strahinja Stojačić nakon bronze za Srbiju: Ostaje žal što nismo igrali finale

Reprezentativac Srbije Strahinja Stojačić oglasio se poslije osvojenog novog odličja sa Srbijom.

Izvor: MONDO

Najbolji basketaš svijeta Strahinja Stojačić iznio je prve utiske poslije osvajanja bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u Varšavi. Reprezentativci Srbije su u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze, ali ostaje žal što nisu uspjeli da se izbore sa Letoncima u polufinalu.

Stojačić je u izjavi za MONDO istakao kako je ponosan na to kako je njegov tim igrao i da će se ovog puta okititi bronzanom medaljom. Priliku za popravni, imaće za dvije godine...

"Jako bitna pobjeda za nas i osvojena bronzana medalja. Mislim da smo cijeli turnir igrali onako kako treba da igramo. Nismo uspjeli da riješimo Letonce u polufinalu, imali smo dva ili tri napada za pobjedu", rekao je Stojačić i dodao:

Pogledajte 00:34 Strahinja Stojačić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

"Naravno, ogromna žal ostaje što nismo igrali finale, ali zadovoljićemo se ovog puta i bronzanom medaljom."

Podsetimo, u borbi za zlato se sastaju Letonija i Njemačka.

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Pogledajte 01:05 Nemanja Barać Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO, Tijana Jevtić)