Gledaoci u BiH moći će, za razliku od meča sa Levskim u Sofiji, da gledaju nastup crveno-plavih.
Fudbaleri Borca sinoć su se znatno pribiližili plasmanu u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
U Banjaluci su rezultatom 3:0 porazili moldavski Petrokub i ostvarili najubjedljiviju klupsku ino-pobjedu u ovom vijeku. Meč odigran pred 7.352 gledaoca prenosila je Radio-televizija Republike Srpske, a dobra vijest je da će RTRS raditi prenos i revanša iz Kišinjeva!
Javni servis je objelodanio da će gledaoci u BiH moći, za razliku od meča sa Levskim u Sofiji, nesmetano da gledaju gostujući evropski nastup crveno-plavih.
Osiguran prenos revanša sa Petrokubom: Evo gdje može da se gleda gostovanje Borca u Kišinjevu!
Utakmica u Kišinjevu igra se sljedećeg četvrtka (30. jul) od 19.00 časova po našem vremenu.
Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u trećem kolu odmjeriti snage sa bjeloruskim ML Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom. Tome je trenutno bliža ekipa iz Bjelorusije, koja je na neutralnom terenu u Mađarskoj porazila Nikšićane (3:0).
(mondo.ba, D. Šutvić)
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