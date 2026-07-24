Gledaoci u BiH moći će, za razliku od meča sa Levskim u Sofiji, da gledaju nastup crveno-plavih.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbaleri Borca sinoć su se znatno pribiližili plasmanu u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U Banjaluci su rezultatom 3:0 porazili moldavski Petrokub i ostvarili najubjedljiviju klupsku ino-pobjedu u ovom vijeku. Meč odigran pred 7.352 gledaoca prenosila je Radio-televizija Republike Srpske, a dobra vijest je da će RTRS raditi prenos i revanša iz Kišinjeva!

Javni servis je objelodanio da će gledaoci u BiH moći, za razliku od meča sa Levskim u Sofiji, nesmetano da gledaju gostujući evropski nastup crveno-plavih.

Vidi opis Osiguran prenos revanša sa Petrokubom: Evo gdje može da se gleda gostovanje Borca u Kišinjevu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 18 18 / 18 AD

Utakmica u Kišinjevu igra se sljedećeg četvrtka (30. jul) od 19.00 časova po našem vremenu.

Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u trećem kolu odmjeriti snage sa bjeloruskim ML Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom. Tome je trenutno bliža ekipa iz Bjelorusije, koja je na neutralnom terenu u Mađarskoj porazila Nikšićane (3:0).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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