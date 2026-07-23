Trener Borca sumirao je meč sa prvakom Moldavije (3:0).

Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije prvog meča sa Petrokubom Borac je znatno bliže plasmanu u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izabranici Vinka Marinovića upisali su pobjedu u duelu sa aktuelnim prvakom Moldavije rezultatom 3:0 i stekli ogromnu pred revanš koji se za sedam dana igra u prestonici Moldavije, Kišinjevu.

"Prije svega, čestitao bih igračima na pobjedi. Sigurno da nama nije bilo lako, pogotovo poslije ovog teškog poraza i naravno, malo se izgubilo samopouzdanje, što se danas u nekim situacijama moglo i vidjeti, ali sigurno da nam ova pobjeda daje jednu novu energiju i imamo na novoj utakmici pobjedu od 3:0 i sad, naravno, spremiti se za sljedeću utakmicu koja nas očekuje u Moldaviji", rekao je strateg Borca poslije meča, dodavši:

"Možda smo mogli dati još neki gol, ali isto tako smo imali nekih situacija gdje smo mi griješili, napravili neke greške koje su omogućile protivniku da nas ugrozi, pogotovo u tim tranzicijama po osvojenoj lopti, gdje su oni jako dobri i jako kvalitetni. To smo znali i prije utakmice, tako da možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom i sad je na nama da se spremamo za drugu utakmicu."

Vidi opis Marinović čestitao igračima Borca na 3:0 protiv Petrokuba: Nije bilo lako nakon Levskog, malo se izgubilo samopouzdanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 17 / 17

Kao što je istakao i jedan od strijelaca Ante Roguljić, i revanš mora da se shvati najozbiljnije.

"Pa naravno, nema u Evropi potcenjivanja nijednog protivnika i nekog razmišljanja da je neki rezultat dovoljan. Tako da moramo da se spremamo kao da nemamo tih 3:0, kao da nam je rezultat 0:0. Idemo u Moldaviju da odigramo dobru utakmicu i da pokušamo i tamo da pobijedimo i naravno da se plasiramo u sljedeći krug."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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