Kakva golčina Muharemovića! Tarik "probio led" makazicama, bundesligaš na koljenima!

Pogledajte sjajan gol bh. defanzivca u dresu Lidsa.

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Fudbaleri Lidsa igraju prijateljsku utakmicu protiv Augzburga i dominiraju u generalki koja se igra na Eland Roudu.

Engleski premijerligaš vodi 3:0 protiv člana njemačke Bundeslige, a drugi gol postigao je bh. reprezentativac Tarik Muharemović.

Mladi defanzivac odlično se snašao u ptorivničkom šesnaestercu nakon ubacivanja iz auta i prelijepim makazicama postigao svoj prvi gol u dresu Lidsa.

Pogledajte ovaj sjajni pogodak!