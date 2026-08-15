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Kakva golčina Muharemovića! Tarik "probio led" makazicama, bundesligaš na koljenima!

Kakva golčina Muharemovića! Tarik "probio led" makazicama, bundesligaš na koljenima!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Pogledajte sjajan gol bh. defanzivca u dresu Lidsa.

Tarik muharemović gol makazicama za Lids Izvor: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Lidsa igraju prijateljsku utakmicu protiv Augzburga i dominiraju u generalki koja se igra na Eland Roudu.

Engleski premijerligaš vodi 3:0 protiv člana njemačke Bundeslige, a drugi gol postigao je bh. reprezentativac Tarik Muharemović.

Mladi defanzivac odlično se snašao u ptorivničkom šesnaestercu nakon ubacivanja iz auta i prelijepim makazicama postigao svoj prvi gol u dresu Lidsa.

Pogledajte ovaj sjajni pogodak!

Tagovi

Tarik Muharemović fudbal

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