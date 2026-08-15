Kakva golčina Muharemovića! Tarik "probio led" makazicama, bundesligaš na koljenima!

Pogledajte sjajan gol bh. defanzivca u dresu Lidsa.
Fudbaleri Lidsa igraju prijateljsku utakmicu protiv Augzburga i dominiraju u generalki koja se igra na Eland Roudu.
Engleski premijerligaš vodi 3:0 protiv člana njemačke Bundeslige, a drugi gol postigao je bh. reprezentativac Tarik Muharemović.
Mladi defanzivac odlično se snašao u ptorivničkom šesnaestercu nakon ubacivanja iz auta i prelijepim makazicama postigao svoj prvi gol u dresu Lidsa.
Pogledajte ovaj sjajni pogodak!
"THAT IS RIDICULOUS!"pic.twitter.com/z6VZfjlKnv— Leeds United (@LUFC)August 15, 2026