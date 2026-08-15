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Rival Novaka Đokovića u Sinsinatiju: "Uvijek sam bio fan Rafaela Nadala"

Rival Novaka Đokovića u Sinsinatiju: "Uvijek sam bio fan Rafaela Nadala"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tijago Agustin Tirante je počastovovan što će igrati protiv najboljeg svih vremena, ali uvijek se više divio Rafaelu Nadalu.

tijago agustin tirante pred mec sa djokovicem Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, počinje pohod na četvrtu titulu na Mastersu u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Agustina Tirantea. Biće to njihov prvi međusobni duel, a aktuelni 50. teniser planete je dao dodatni motiv 24-ostrukom grend slem šampionu.

Argentinac je sa velikim respektom govorio o srpskom asu, ali mu se omaklo priznanje da je veliki navijač Rafaela Nadala. Otkrio je da je imao priliku da trenira sa svojim idolom, kao i Rodžerom Federerom, dok će po prvi put u karijeri biti sa druge strane mreže Novaka Đokovića.

"Kada sam bio mlad, gledao sam Đokovića na televiziji. Uvijek sam bio veliki Rafin navijač. Ali Novak je Novak. On je veoma važna figura za cijeli svijet i jedna od najvećih ikona tenisa", rekao je Tirante.

Ipak, statistika govorim sama za sebe i Tirante ne želi da uvodi nove kriterijume kada je u pitanju GOAT trka.

"Novakova dostignuća su ogromna. On je najveći teniser svih vremena. Kada pričate o tenisu, Novak je uvijek tu."

Malo je reći da je Argentinac uzbuđen što će dijeliti teren sa legendom. "Za mene je ovo veoma posebno. Trenirao sam sa svima. Trenirao sam sa Rodžerom, trenirao sam sa Rafom, ali nikada sa Novakom. Zato će biti veoma zabavno izaći na teren protiv legende poput njega."

Njegova jedina strategija je da uđe što rasterećenije u meč i pokuša da uživa u prilici koja mu se ukazala na samom startu prestižnog turnira.

"Pokušaću da uživam. Ponekad nije lako uživati i biti svjestan svega što se dešava oko terena, van samog meča. Daću sve od sebe i pokušaću da uživam u ovom duelu."

Đoković i Tirante na teren izlaze u 18.30, a biće to prvi nastup srpskog asa u Sinsinatiju još od osvojene titule 2023. godine.

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00:10
Novak Đoković igra kolo
Izvor: Instagram/Djoker Nole
Izvor: Instagram/Djoker Nole

(MONDO)

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Novak Đoković

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