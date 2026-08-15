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Siner i Alkaraz ne igraju na US Openu? Novaku Đokoviću mora da je suđena 25. grend slem titula

Siner i Alkaraz ne igraju na US Openu? Novaku Đokoviću mora da je suđena 25. grend slem titula

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković mogao bi da ima otvoren put do nove titule na US Openu.

Moguće da Siner i Alkaraz ne igraju Us open Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Mimo svih očekivanja, Janik Siner će propustiti Masterse u Kanadi i Sinsinatiju i već su počele spekulacije o potencijalnom otkazivanju US Opena. Srpski teniser Novak Đoković mogao bi u Njujorku da dobije ogromnu šansu za osvajanje 25. grend slema, ako tamo ne budu dvojica najboljih tenisera današnjice Siner i Alkaraz.

Izvjesnije je da Španca nećemo gledati na poslednjem grend slemu u sezoni jer je veliki rizik da se vrati na teren na US Openu bez ikakve pripreme. On je na pauzi još od aprila kada je povrijedio ručni zglob na turniru u Barseloni i od tada je propustio Rolan Garos i Vimbldon.

Šta se dešava sa Sinerom? Očekivalo se da Siner bude u konkurenciji za Sinsinati, ali je otkriveno da Italijan ima problema sa novom povredom koljena, što je dovelo do njegovog povlačenja.

Prema riječima bivšeg tenisera, a sada analitičara Grega Rusedskog, postoji bojazan da se ni on ne pojavi u Njujorku.

"Zabrinjavajuće je, jer on uvijek igra turnir koji prethodi grend slemu. Svi obično igraju u Sinsinatiju, zatim prave pauzu od nedelju dana, pa se pripremaju za Njujork", kaže Rusedski i dodaje:

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

"Očigledno je da je stanje kolena ozbiljnije nego što mislimo, jer je prvobitno rekao da neće igrati u Kanadi. Svi su o tome pričali - kako ne može da osvoji svih devet Masters turnira u istoj godini. Onda saznajemo da ima povredu kolena. To znači da će, zbog propuštanja Sinsinatija, morati da doputuje u Njujork nedelju dana pred početak US Opena."

Britanac mu daje i rok za donošenje konačne odluke. "Ako ne stigne tamo avionom, recimo najkasnije u ponedeljak, pojaviće se znaci pitanja. Da li će igrati? A ako i Alkaraz i Siner propuste US Open, situacija će biti potpuno otvorena."

Velika šansa za Novaka Đokovića

Srbin će prvo imati šansu da osvoji četvrti trofej u Sinsinatiju, a onda bi neočekivano mogao da se približi jedinom velikom cilju koji mu je ostao do kraja karijere - osvajanju 25. grend slema!

"Đoković razmišlja, možda je ovo moja šansa da osvojim 25. Zverev razmišlja, možda mogu da osvojim svoj drugi veliki turnir. A Ben Šelton, moram reći, bio je najimpresivniji Amerikanac u Kanadi. I on je u igri", kaže Rusedski i poentira:

"Postoje dva imena o kojima svi razmišljaju, Đoković i Zverev, ako Siner i Alkaraz ne dođu, to bi zaista naštetilo posljednjem velikom turniru godine".

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Tagovi

US open Janik Siner Karlos Alkaraz Novak Đoković Tenis

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