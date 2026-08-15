Siner i Alkaraz ne igraju na US Openu? Novaku Đokoviću mora da je suđena 25. grend slem titula

Srpski teniser Novak Đoković mogao bi da ima otvoren put do nove titule na US Openu.

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Mimo svih očekivanja, Janik Siner će propustiti Masterse u Kanadi i Sinsinatiju i već su počele spekulacije o potencijalnom otkazivanju US Opena. Srpski teniser Novak Đoković mogao bi u Njujorku da dobije ogromnu šansu za osvajanje 25. grend slema, ako tamo ne budu dvojica najboljih tenisera današnjice Siner i Alkaraz.

Izvjesnije je da Španca nećemo gledati na poslednjem grend slemu u sezoni jer je veliki rizik da se vrati na teren na US Openu bez ikakve pripreme. On je na pauzi još od aprila kada je povrijedio ručni zglob na turniru u Barseloni i od tada je propustio Rolan Garos i Vimbldon.

Šta se dešava sa Sinerom? Očekivalo se da Siner bude u konkurenciji za Sinsinati, ali je otkriveno da Italijan ima problema sa novom povredom koljena, što je dovelo do njegovog povlačenja.

Prema riječima bivšeg tenisera, a sada analitičara Grega Rusedskog, postoji bojazan da se ni on ne pojavi u Njujorku.

"Zabrinjavajuće je, jer on uvijek igra turnir koji prethodi grend slemu. Svi obično igraju u Sinsinatiju, zatim prave pauzu od nedelju dana, pa se pripremaju za Njujork", kaže Rusedski i dodaje:

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"Očigledno je da je stanje kolena ozbiljnije nego što mislimo, jer je prvobitno rekao da neće igrati u Kanadi. Svi su o tome pričali - kako ne može da osvoji svih devet Masters turnira u istoj godini. Onda saznajemo da ima povredu kolena. To znači da će, zbog propuštanja Sinsinatija, morati da doputuje u Njujork nedelju dana pred početak US Opena."

Britanac mu daje i rok za donošenje konačne odluke. "Ako ne stigne tamo avionom, recimo najkasnije u ponedeljak, pojaviće se znaci pitanja. Da li će igrati? A ako i Alkaraz i Siner propuste US Open, situacija će biti potpuno otvorena."

Velika šansa za Novaka Đokovića

Vidi opis Siner i Alkaraz ne igraju na US Openu? Novaku Đokoviću mora da je suđena 25. grend slem titula Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 10 10 / 10

Srbin će prvo imati šansu da osvoji četvrti trofej u Sinsinatiju, a onda bi neočekivano mogao da se približi jedinom velikom cilju koji mu je ostao do kraja karijere - osvajanju 25. grend slema!

"Đoković razmišlja, možda je ovo moja šansa da osvojim 25. Zverev razmišlja, možda mogu da osvojim svoj drugi veliki turnir. A Ben Šelton, moram reći, bio je najimpresivniji Amerikanac u Kanadi. I on je u igri", kaže Rusedski i poentira:

"Postoje dva imena o kojima svi razmišljaju, Đoković i Zverev, ako Siner i Alkaraz ne dođu, to bi zaista naštetilo posljednjem velikom turniru godine".