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Šok: Nikola Kalinić odlazi iz Crvene zvezde u Drugu ABA ligu?

Šok: Nikola Kalinić odlazi iz Crvene zvezde u Drugu ABA ligu?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trofejni košarkaš Zvezde Nikola Kalinić, mogao bi da se vrati u klub u kojem se afirmisao kao igrač.

nikola kalinic ide iz zvezde u vojvodinu Izvor: MN PRESS

Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić, nalazi se na izlaznim vratima Malog Kalemegdana. Njegova naredna destinacija mogla bi da bude Vojvodina, gdje se afirmisao kao igrač u periodu od 2011. do 2013. godine, prenosi "Meridian sport".

Ova vijest stiže samo dan nakon što je postalo definitivno da će novosadski klub biti razvojni tim Dubaija, uz velike ambicije naredne sezone. Kalinić bi sigurno bio pojačanje koje garantuje iskustvo i kvalitet, nakon što prošle sezone nije briljirao u Zvezdi.

Odigrao je 39 utakmica i imao prosjek od 5,8 poena, 3,5 skokova, 1,8 asistencija i 1,5 izgubljenih lopti po meču. Uz prosječan indeks korisnosti 6,2. 

Navodno, bilo je interesovanja iz Španije za nekadašnjeg reprezentativca Srbije, međutim, ako se Kalinić odluči za Vojvodinu, to bi mogao da bude korak ka kraju karijere.

Kalinić je u prvom mandatu u Crvenoj zvezdi osvojio triplu krunu (2014-2015), a bio je dio istog uspjeha i u drugom mandatu mandatu (2021-2022). Na Mali Kalemegdan se po treći put vratio u ljeto 2024. godine, odmah se nametnuo kao lider u svlačionici, ali nažalost nije uspio da povede tim do iskoraka u Evropi. Na dvije triple krune, dodao je još dva osvojena Kupa.

Njegov najveći uspjeh je svakako osvajanje Evrolige sa Fenerbahčeom, a nosio je dresove još Barselone, Valensije, Radničkog i Spartaka iz Subotice.

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00:08
Mekintajer i Kalinić u Nišu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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