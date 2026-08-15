Prvi potez Alberta Rijere u Crvenoj zvezdi: Španac dovodi napadača

Španac Albert Rijera garantuje za Litvanca Armandasa Kučiša.

Izvor: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia

Crvena zvezda je predstavila Španca Alberta Rijeru kao nasljednika Dejana Stankovića i novi trener može da počne sa primjenjivanjem svoje filozofije. Definitivno će biti odlazaka i dolazaka, a slovenački mediji javljaju da je jedno ime prioritet na Marakani.

Rijera će sa sobom u Beograd dovesti pomoćnika Pabla Remona Artetu sa kojim je već sarađivao u Olimpiji i Celju, a postoje i igrači za koje želi da garantuje. Prvi pik je napadač Celja Armandas Kučis koji je najbolje partije u karijeri bilježio upravo pod vođstvom Rijere.

Izvor: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

"U igri je navodno milionski transfer, a glavna meta nekadašnjeg šampiona Evrope jeste - Armandas Kučis! Reprezentativac Litvanije je pod vođstvom Španca igrao najbolji fudbal u karijeri i ko zna koliko bi golova postigao da se prije izvjesnog vremena nije teže povrijedio. Sada se već neko vrijeme vratio na teren, ali, ruku na srce, nije tako efikasan kao u periodu kada ga je vodio Rijera", piše "Planetnogomet".

Kučis je pod vođstvom španskog stručnjaka odigrao je 30 utakmica i postigao 18 golova i navodno je strateg već predložio rukovodstvu Zvezde da razmotre njegov angažman.

Ipak, pitaće se tu i Celje, koje za razliku od Zvezde već ima zagarantovanu grupnu fazu Lige Evrope i igraće u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona. Teško da će se u ovom momentu odreći usluga igrača koji je bio jedan od najboljih pretprošle sezone, dok ga je prošle teška povreda kolena spriječila da iste rezultate ponovi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Zvižduci za fudbalere Crvene zvezde nakon bruke i sramote protiv Hapoela Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)