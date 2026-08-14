Ko je Albert Rijera u privatnom životu? Ima troje djece iz braka sa Ruskinjom, novu partnerku dovodi u Beograd

Albert Rijera je novi trener Crvene zvezde koji ima troje djece poslije razvoda sa Ruskinjom Julijom Korolevom. Sada je u vezi sa misterioznom Slovenkom.

Izvor: Instagram/11Riera11

Albert Rijera je novi trener Crvene zvezde, klub je potvrdio to i zvanično. Prvi zadatak u novom timu biće mu da "probudi" ekipu i da ih spremi što bolje za dvomeč sa Viktorijom Plzenj u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope. Sa njim bi u Beograd trebalo da dođe i njegova partnerka.

Španski stručnjak je na Instagramu objavio njihove zajedničke fotografije, a zanimljivo je da niko još uvijek ne zna njeno ime i prezime. Slovenački mediji su tvrdili da je u pitanju dama iz Slovenije koju je upoznao dok je bio trener Celja (od 2024. do 2026. godine), mada to nije zvanično potvrđeno.

Prvi put je njihovu zajedničku sliku objavio početkom nove, 2026. godine kada je okačio i fotografije sa njom.

"Zbogom za još jednu sjajnu godinu, dobro došla 2026. godino. Od tebe tražim samo zdravlje, ostalo je u našim rukama. Strast, energija, motivacija, odluke, znanje. Hajde da dominiramo u sljedećoj. Uspjeh nije samo konačan rezultat, već proces i sa kim sve to dijeliš. Slovenijo, hvala ti što si mi dozvolila da uživam u ovom uspjehu", poručio je Rijera.

Rijera ima troje djece iz braka sa Julijom

Albert Rijera bio je u braku jednom do sada. Vjenčao se sa Ruskinjom Julijom Korolevom. Upoznali su se 2001. godine na Majorci gdje je Rijera igrao na početku karijere, dok je ona bila na odmoru. Vjenčali su se u junu 2009. godine i iz braka sa njom ima troje djece. Zanimljivo je i da su se vjenčali u njenom rodnom gradu Omsku u Sibiru.

Kćerka Alehandra rođena je krajem 2008. godine, dok ima još i sina i kćerku za koje ne postoje zvanični podaci o imenima i godini rođenja. Po zajedničkim slikama koje je objavljivao na društvenim mrežama vidi se da su u pitanju tinejdžeri. Zbog Julije se u jednom trenutku preselio u Omsk i tamo je osnovao i svoju fudbalsku akademiju. Nije poznato kada su se tačno razveli.

Djecu su vaspitavali na tri jezika, na ruskom (po majci), španskom (po ocu) i engleskom kao univerzalnom jeziku. Zbog svoje supruge je Rijera dobio i rusko državljanstvo 2016. godine.

Njegov rođeni brat još igra fudbal

Izvor: JEAN-PIERRE MULLER / AFP / Profimedia

Albert je tokom duge i uspješne karijere, između ostalog, igrao i za Espanjol, Mančester siti, Liverpul, Olimpijakos, Galatasaraj, Votford... A njegov rođeni brat je Sito Rijera koji se još uvijek bavi fudbalom.

Ima 39 godina i trenutno igra za lokalni klub Manakor. Ponikao je u Barseloni, igrao za rezervni tim, nije dospio do seniora, pa je bio u rezervnom timu Espanjola prije odlaska u Grčku gdje je igrao za Pantrakikos i Panionios. Igrao je još za Černomorec, Kairat, Slask, Enosis, AEL Limasol i manje poznate klubove Anagenisi Karditsa i Taleveru.