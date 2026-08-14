Bivši fudbaler Crvene zvezde Vanja Drkušić će karijeru nastaviti u Espanjolu.

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Vanja Drkušić (26) uskoro bi mogao da pređe u Espanjol. Slovenački defanzivac blizu je napuštanja Zenita i prema pisanju španskih medija dobio je poziv iz Barselone. Jasno je da želi da ide tamo i situacija bi uskoro mogla da bude realizovana.

U ruskom klubu ne računaju ozbiljno na njega, dok španski klub traži pojačanje u defanzivi. Tamo bi ga sačekalo i srpsko društvo pošto Marko Dmitrović brani za taj klub.

Tamošnji mediji tvrde da je već prošao ljekarske preglede i da je sve blizu realizacije. Bilo je i drugih zainteresovanih klubova koji su kontaktirali s njim, između ostalog i PAOK, ali je onda stigao poziv Espanjola.

"Ne znam zašto nisam igrao u Zvezdi"

Vidi opis Bivši igrač Crvene zvezde dobio poziv iz Barselone: Na Marakani nije uspio, sad ga čeka transfer karijere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Philipp Kresnik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Drkušić je igrao u Crvenoj zvezdi na pozajmici, ali se vratio u Zenit poslije oko šest mjeseci. Imao je probleme sa povredom, nije uspio da se izbori ni za minutažu i vratio se u Rusiju.

"Ne znam zašto sam odigrao samo 11 mečeva, postoji više razloga. Imao sam probleme sa povredama, ali je i trener davao prednost nekim drugim igračima", rekao je on u razgovoru sa ruskim medijima i dodao je da razočaran napušta Srbiju.