"Neće se Eraković dugo zadržavati": Da li je bivši saigrač otkrio detalje transfera?

Po svemu sudeći, Strahinja Eraković ide u Sankt Peterburg na prijateljsku utakmicu samo da se oprosti od Zenita, u koji se neće vraćati nakon pozajmice u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde pripremaju se za novu sezonu, a dio klupskih planova je i Strahinja Eraković. Srpski reprezentativac zvanično je igrač Zenita iz Sankt Peterburga, ali crveno-bijeli imaju mogućnost da do kraja ljeta odlučuju o otkupu njegovog ugovora. Čini se da će do dogovora doći jer je to prvo najavio Zvezdan Terzić, a sada i Vanja Drkušić!

Slovenački štoper i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde trenutno igra za Zenit, a u najavi meča ta dva kluba govorio je i o kontaktu koji je imao sa srpskim defanzivcem. Istakao je da su se čuli prethodnih dana, a da mu je Strahinja Eraković otkrio da se neće dugo zadržavati u Rusiji - to je i signal da je Zvezda spremila novac da otkupi polovinu njegovog ugovora.

"Jedva čekam da vidim Strahinju Erakovića i Timija Elšnika, sa kojim igram u reprezentaciji Slovenije. Jedva čekam nedjelju. Ne znam kako se spremaju. Pričao sam samo kratko sa Erakovićem, rekao mi je da se neće dugo zadržavati u Sankt Peterburgu. Nažalost”, dodao je Slovenac, koji poznaje i druge fudbalere Zvezde jer je ne tako davno upravo iz ruskog kluba bio na pozajmici u Beogradu.

Prijateljska utakmica Zenita i Crvene zvezde biće posebno važna za Drkušića, koji uopšte ne krije da je navijač crveno-bijelih. To je isticao i prije nego što je odradio mandat na Marakani, kada su ga povrede spriječile da ostavi bolji utisak. I pored toga, navijačima je ostao u lijepom sjećanju jer je pokazivao veliko poštovanje prema klubu čiji je dres nosio.

“Naravno da se radujem, biće mi to specijalan meč. Ja sam, hajde tako da kažemo, navijač Crvene zvezde. Igrao sam tamo, poznajem mnogo igrača, stručni štab. Naravno da mi je poseban meč”, kazao je Drkušić.