Milan Gurović je herojskim činom spasao život čovjeku čiji automobil je izgorio na Novom Beogradu.

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Milan Gurović spasao je život čovjeku na Novom Beogradu. Postao je heroj pošto je izvukao jednu osobu iz automobila u plamenu. Sve je moglo da se završi tragično da nije bilo bivšeg srpskog košarkaša prenosi "Kurir".

Vidi opis Milan Gurović spasio život čovjeku u Beogradu: Uletio u zapaljeni auto, sekunde su ga dijelile od tragedije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prema njihovim informacijama sve to dogodilo se u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu.

"Gurović se vraćao u stan automobilom i vidio čovjeka koji je naglo skrenuo i stao. Ubrzo je auto počeo da gori, čovjek nije izlazio. Gurović je brzo reagovao, prišao i izvukao ga napolje. Sekunde su falile da se sve tragično završi", stoji u tekstu.

Pogledajte 00:30 Automobil iz koga je Milan Gurović izvukao čoveka Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Čovjek je prebačen u bolnicu i tamo mu je ukazana prva pomoć, dok od automobila nije ostalo ništa.

(Kurir/MONDO)

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