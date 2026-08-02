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Milan Gurović spasio život čovjeku u Beogradu: Uletio u zapaljeni auto, sekunde su ga dijelile od tragedije

Milan Gurović spasio život čovjeku u Beogradu: Uletio u zapaljeni auto, sekunde su ga dijelile od tragedije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Milan Gurović je herojskim činom spasao život čovjeku čiji automobil je izgorio na Novom Beogradu.

Milan gurovic izvukao covjeka iz auta u plamenu Izvor: Ivica Veselinov/© ATA Images, all rights reserved

Milan Gurović spasao je život čovjeku na Novom Beogradu. Postao je heroj pošto je izvukao jednu osobu iz automobila u plamenu. Sve je moglo da se završi tragično da nije bilo bivšeg srpskog košarkaša prenosi "Kurir".

Prema njihovim informacijama sve to dogodilo se u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu.

"Gurović se vraćao u stan automobilom i vidio čovjeka koji je naglo skrenuo i stao. Ubrzo je auto počeo da gori, čovjek nije izlazio. Gurović je brzo reagovao, prišao i izvukao ga napolje. Sekunde su falile da se sve tragično završi", stoji u tekstu.

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Automobil iz koga je Milan Gurović izvukao čoveka
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Čovjek je prebačen u bolnicu i tamo mu je ukazana prva pomoć, dok od automobila nije ostalo ništa.

(Kurir/MONDO)

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Milan Gurović u Pioniru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Milan Gurović

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