Milan Gurović je herojskim činom spasao život čovjeku čiji automobil je izgorio na Novom Beogradu.
Milan Gurović spasao je život čovjeku na Novom Beogradu. Postao je heroj pošto je izvukao jednu osobu iz automobila u plamenu. Sve je moglo da se završi tragično da nije bilo bivšeg srpskog košarkaša prenosi "Kurir".
Milan Gurović spasio život čovjeku u Beogradu: Uletio u zapaljeni auto, sekunde su ga dijelile od tragedije
Prema njihovim informacijama sve to dogodilo se u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu.
"Gurović se vraćao u stan automobilom i vidio čovjeka koji je naglo skrenuo i stao. Ubrzo je auto počeo da gori, čovjek nije izlazio. Gurović je brzo reagovao, prišao i izvukao ga napolje. Sekunde su falile da se sve tragično završi", stoji u tekstu.
Čovjek je prebačen u bolnicu i tamo mu je ukazana prva pomoć, dok od automobila nije ostalo ništa.
(Kurir/MONDO)
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