Feliks Ože Alijasim ima revolucionarni prijedlog: "Nešto moramo da uradimo po tom pitanju"

Feliks Ože Alijasim je imao revolucionarni prijedlog za probleme u tenisu i za to što sve veći broj igrača otkazuje turnire.

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Feliks Ože-Alijasim odigrao je vjerovatno i najbolji teniski meč u sezoni i to baš protiv Novaka Đokovića. Poslije pet sati i 15 minuta igre je izgubio od srpskog asa - 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Neće imati priliku da se ponovo susretnu u njegovoj domovini pošto je Srbin među igračima koji su otkazali učešće u Montrealu.

Propustiće kanadski Masters, igraće u Sinsinatiju umjesto toga. Neće u Montrealu biti ni povrijeđenog Karlosa Alkaraza, kao ni Janika Sinera koji je napravio pauzu poslije napornih turnira. To je veliki problem i za organizatore takmičenja, a Feliks ima revolucionarni prijedlog.

"Pričao sam o tome više puta i ima dosta razgovora i sa predstavnicima ATP oko svega toga, šta može da se uradi. Ima dosta ideja, da se nađe balans između neophodne zaštite igrača, ali i turnira. Jedan od prijedloga bi bio da ne može da se propusti isti turnir dvije godine u nizu. Ima još prijedloga, ali to je jedan. Vidjećemo šta će biti u budućnosti", rekao je Ože-Alijasim.

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(MONDO)