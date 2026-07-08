Dirljiva poruka Jelene Đoković čovjeku koji je 5 sati mučio Novaka: "Stefan i Tara te obožavaju, divan si"

Jelena Đoković poslala je sjajnu poruku Feliksu Ože Alijasimu nakon meča sa njenim suprugom Novakom.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Feliks Ože Alijasim je pružio nevjerovatan otpor Novaku Đokoviću, ali je na kraju u istorijskom meču koji je trajao pet sati i 15 minuta morao da poklekne. Izgubio je 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 i poslije super tajbrejka morao da se spakuje i ode sa Vimbldona. Nahvalio ga je poslije meča Novak, ali ne samo on.

Očigledno cela porodica Đoković obožava kanadskog tenisera, pošto se sada na instagramu javila Jelena Đoković i istakla da ona i djeca obožavaju Feliksa i najavila da će zajedno sa Tarom i Stefanom nastaviti da navija za Kanađanina.

"Bio si nevjerovatan prethodne večeri Feliks. Naša djeca te obožavaju i ti si divan uzor. Jedan teniser je morao da izađe kao pobjednik iz tog meča, ali ti sa toliko toga možeš da budeš ponosan. Nastavićemo da navijamo za tebe", napisala je Jelena Đoković.

Nakon nevjerovatnog meča od preko pet sati koji je odigrao sa 39 godina Novaku će itekako prijati odmor. On će imati puna dva dana odmora prije nego što u petak odigra polufinale sa trenutno prvim teniserom svijeta Janikom Sinerom. U drugom polufinalu nalaze se senzacija Vimbldona Artur Feri i sjajni Saša Zverev koji poslije osvojenog Rolan Garosa juri novi trofej.

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