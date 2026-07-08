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Senzacija na Vimbldonu: Zbog potpunog anonimusa cijela Britanija je u delirijumu

Senzacija na Vimbldonu: Zbog potpunog anonimusa cijela Britanija je u delirijumu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Artur Feri je kao igrač van top 100 na ATP listi uspio da se plasira u polufinale Vimbldona.

Artur Feri u polufinalu Vimbldona Izvor: ISI Photos / Alamy / Profimedia

Artur Feri ne staje! Nevjerovatni Britanac koji je na Vimbldon došao kao 114. na svijetu sada je ušao u polufinale pošto je u četvrfinalu dobio Flavija Kobolija i to rutinski u tri seta. Na kraju je bilo 6:4, 7:6, 6:0.

Nakon što je slomio Italijana u desetom gemu prvog seta i tada uzeo prvi brejk i prvi set u drugom setu je odmah izgubio servis, ali se vratio i pobijedio poslije taj-brejka. Na kraju je Koboli potpuno odustao i prepustio svih šest gemova u posljednjem setu rivalu.
Sa ovom pobjedom zakazao je polufinale koje će igrati protiv još jednog igrača kojem će ovo biti prvo polufinale Vimbldona u karijeri - Saše Zvereva.

Artur Feri je, inače, tek drugi teniser sa specinalnom pozivnicom organizatora koji je uspio da se domogne polufinala Vimbldona. Prvi je Goran Ivanišević, koji je prije 25 godina uz "vajld-kard" osvojio titulu.

Artur Feri ima 23 godine, rođen je u Francuskoj i roditelji su mu Francuzi. Ipak zbog posla su se preselili u London gdje je on odrastao odmah pored terena Vimbldona i tek sa 23 godine je zaigrao na ovom grend slemu ovako dobro. Do sada je bio u prvom kolu dva puta i u drugom kolu jednom. Sa ovom pobjedom već je osigurao da bude 36. na svetu, a došao je do polufinala pobedama nad Džumhurom, Virtanenom, Bergsom, Dimitrovom i sada Kobolijem.

Domaća publika je ovu pobjedu proslavila burno, pošto je polufinale čekala od 2022. godine kada je Kameron Nori došao do njega. Tada ga je savladao Novak Đoković. Prije toga Endi Marej je bio redovan u polufinalima, odigravši ih šest od 2011. do 2017. godine.

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Tagovi

Artur Feri Vimbldon Tenis

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