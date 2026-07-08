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Novak Đoković objavio sliku sa Leom Mesijem: Legende dominiraju sa 39 godina

Novak Đoković objavio sliku sa Leom Mesijem: Legende dominiraju sa 39 godina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković poslije uspeha na Vimbldonu objavio fotografiju sa Lionelom Mesijem na svom Instagram nalogu.

novak djokovic objavio fotku sa lionelom mesijem Izvor: Printscreen/X/Djoker Nole

Novak Đoković napravio je nevjerovatan uspjeh i sa 39 godina je dobio meč koji je trajao pet sati i 15 minuta. Najduže četvrtfinale u istoriji Vimbldona i pobjeda protiv Feliksa Ože-Alijasima - 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Poslije toga je objavio i fotografiju sa Lionelom Mesijem na Instagramu.

Tačnije, objavio je već postojeću objavu jedne stranice na kojoj je fotografija na kojoj su srpski teniser i argentinski fudbaler. Razlog je simpatičan pošto su obojica upisali pobjede od 3:2. Novak je srušio Kanađanina, dok je Mesi sa Argentinom napravio nevjerovatan preokret protiv Egipta na Mundijalu i od 0:2 je vodio ekipu do trijumfa.

Novak je ponovo postavio tu objavu uz pjesmu Tine Tarner "Najbolji", jasno je da se to odnosilo na legendarnog Mesija i na njegov uspjeh na Svjetskom prvenstvu. Očigledno i Nole smatra da je Leo najbolji.

"Volio bih i ja kao Mesi"

Izvor: Instagram/screenshot/djokernole

Đoković se na konferenciji za medije poslije meča sa Alijasimom našalio na tu temu. Novinar je baš konstatovao taj detalj da su Mesi i Novak sa 39 godina istog dana upisali velike pobjede.

"Bilo bi dobro da igram i ja 90 minuta kao Mesi", našalio se Novak aludirajući na trajanje meča od 315 minuta.

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00:15
Novak Ðoković: Nemoj molim te, Bog ne da
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Lionel Mesi Mundijal 2026 Vimbldon

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