logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Volio bih i ja kao Mesi": Novak Đoković nasmijao sve komentarom o fudbalskom GOAT-u

"Volio bih i ja kao Mesi": Novak Đoković nasmijao sve komentarom o fudbalskom GOAT-u

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković odigrao je epski meč protiv Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona.

Novak Đoković nasmijao sve komentarom o Mesiju Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia/Wimbledon/Youtube

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković savladao je Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima posle više od pet sati borbe i plasirao se u novo polufinale Vimbldona. Iako je jedva stajao na nogama, pojavio se na konferenciji za medije, gdje je imao šaljiv komentar na račun fudbalskog GOAT-a Lionela Mesija.

Novak je odmah posijle pobjede u izjavi na terenu istakao da je ovo jedan od njegovih najboljih mečeva na Centralnom terenu Vimbldona, a bilo ih je dosta... Ovaj duel se može uporediti samo sa onim legendarnim iz 2019. protiv Rodžera Federera.

"Uzbudljivo je biti dio tako epskog meča, preko pet sati. Jedan od najboljih mečeva čiji sam dio bio na Vimbldonu. Duže sam igrao možda s Rodžerom 2019. Bilo je jako izjednačeno, Feliks je igrao na visokom nivou. Malo mu je opao nivo u super taj brejku, ja sam odigrao prave udarce… i publika je bila baš uključena, prepoznali su koliki je spektakl, to da se bliži 23.00" rekao je Đoković.

Poznati italijanski novinar Ubaldo Skanagata je uporedio Novaka sa Mesijem, a on je imao pripremljen odgovor.

"Bilo bi dobro da i igram 90 minuta kao Mesi!", rekao je Novak i nasmijao sve prisutne.

Ono što je pozitivno je da će srpski as imati skoro dva dana da se oporavi do okršaja sa Janikom Sinerom koji ga je pobijedio u posljednja dva polufinala. Ipak, ono što daje nadu je to što je srpski as zvučao optimistično nakon više od pet sati provedenih na terenu.

"Hajde da vidimo kako ću se oporaviti. Imam dodatni dan, što je dobro", rekao je Novak na konferenciji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Lionel Mesi Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC