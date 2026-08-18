Saznajemo: Bađo ne ide iz Zvezde, Rijera donio odluku

Vezni fudbaler Crvene zvezde Mahmudu Bađo ne odlazi iz kluba, već je njegovo ime dopisano na spisak licenciranih igrača za dvomeč protiv Viktorije Plzenj.

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Crvena zvezda je dobila ponudu da u Kortrajk pošalje na pozajmicu prošlogodišnje skupo plaćeno pojačanje, ali prema informacijama MONDA - Mahmudu Bađo ne ide nigdje. Iako su Belgijanci silno željeli veznog fudbalera koji u Beogradu nije dobio pravu šansu, informacije sa stadiona "Rajko Mitić" govore da talentovani fudbaler neće napustiti klub prije nego što Albert Rijera vidi sve što on može na terenu.

To se u potpunosti uklapa u najavu koju smo već čuli od španskog stručnjaka na predstavljanju koje je održano nekoliko dana pred prvi meč. Iako Mahmudu Bađo nije bio licenciran za mečeve kvalifikacija protiv Larna i Hapoela, na sajtu UEFA njegovo ime upisano je sa ostalim prijavljenim fudbalerima pred meč protiv Viktorije Plzenj što znači da će biti na raspolaganju Albertu Rijeri za taj dvomeč.

Ako bude dobio priliku da igra protiv češkog tima, reprezentativac Gambije će upisati prve minute u ovoj sezoni, pošto ga je Dejan Stanković nakon odrađenih priprema "sklonio" iz tima i na njegove usluge uopšte nije računao. Nije poznato zbog čega je Stanković donio takvu odluku, ali je Bađo bio u grupi igrača koji su trenirali po posebnom programu i nisu bili dio prvog tima.

U toj grupi nalazili su se još i Šavi Babika (otišao na pozajmicu), Daglas Ovusu (prodat), Rodrigao, Tomaš Hendel i Vladimir Lučić (propao mu odlazak u inostranstvo), a vidjećemo koga će od njih Albert Rijera uspjeti da oživi na početku svog trenerskog mandata. Za sada svi igrači koji su u Zvezdi treniraju zajedno, a kod španskog stručnjaka počeli su od nule, baš kako je on to i najavio.

Ko je Mahmudu Bađo?

Defanzivni vezni fudbaler iz Gambije rođen je 2004. godine, a u Crvenu zvezdu je stigao prethodnog ljeta. Srpski klub je ekipi DAC Dunajske Strede platio 3.500.000 miliona evra za fudbalera koji je svojevremeno bio omladinac Granade i zatim dominirao fudbalskim prvenstvom u Slovačkoj.

Ipak, Bađo za sada nije opravdao uloženi novac. Odigrao je 23 meča, postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju u dresu srpskog kluba, ali ni kod Vladana Milojevića ni kod Dejana Stankovića nije uspio da se ustali u timu.Delimično i zbog toga što nije prava zamjena za Radeta Krunića. Kod Stankovića je uglavnom igrao na mečevima koji nisu imali veliki rezultatski značaj ili su već bili odlučeni, a zatim ga je bivši trener crveno-bijelih precrtao na početku nove sezone.

Crvena zvezda vjeruje da bi Mahmudu Bađo igrama kod novog trenera mogao da vrati amopouzdanje, a dobrim partijama i da sebi podigne cijenu. Kada je reprezentativac Gambije prethodnog ljeta stigao u Beograd, klupski čelnici nadali su se da je on fudbaler od čije će prodaje u budućnosti profitirati.

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(MONDO)