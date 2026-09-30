Litvanija dobila selektora pred Srbiju i BIH

Reprezentaciju Litvanije će u nastavku kvalifikacija za Mundobakset voditi novi selektor Dainius Adomaitis koji već ima iskustvo vođenja nacionalnog tima.

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Litvanija konačno ima novog trenera. Nakon što je poslije drame u Košarkaškom savezu Litvanije ostavku podneo Rimas Kurtinaitis sada se na klupu vraća još jedan bivši selektor Dainius Adomatis. On je već vodio tim od 2016. do 2019. godine i sada se vraća na klupu za nastavak kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Adomaitis je imao solidnu igračku karijeru, stigao je do Žalgirisa, Anvila, Šljonska i Gravlena, a kao trener vodio je Neptunas, Juventus Utenu, Anvil, Hapoel Jerusalim, a poslednje četiri godine Alvark iz Tokija. Hitno je postavljen na mjesto selektora i ta odluka je donesena prije izbora za novog predsjednika saveza 14. oktobra

To znači da će upravo Dainius Adomaitis voditi tim u duelima sa Srbijom 26. novembra i Bosnom i Hercegovinom tri dana kasnije, mečevima koju Litvanija jednostavno mora da dobije ako misli da ostane u igri za plasman na Mundobasket. U našoj kvalifikacinionoj grupi Turska je prva sa 8 pobjeda, Srbija ima 6, Italija 5, Litvanija ima 4, a slijede Bosna i Hercegovina i Island sa po 3 pobjede.

Kurtinaitis sam otišao, pa se vraćao, pa otišao

"Donio sam odluku da se rastanem sa reprezentacijom. Vjerujem da je sada pravi trenutak za to, jer će novi stručni štab imati dovoljno vremena da se pripremi za predstojeći kvalifikacioni prozor. Odluku sam zapravo donio još nakon prvog kruga kvalifikacija, ali su me zamolili da ostanem i vodim ekipu i tokom ovog posljednjeg prozora", rekao je Kurtinaitis.

On je već ranije dao ostavku, pa se na kratko vratio kako bi vodio tim u prethodnom FIBA prozoru. Ipak poslije dvije utakmice on je odlučio da je zaista sada vrijeme za kraj.

Bojkot igrača i odlazak predsjednika

Otišao je konačno i predsjednik Košarkaškog saveza Litvanije Mindaugas Balčijus protiv koga se digao skoro cijeli tim. Predvođeni Jonasom Valančijunasom igrači reprezentacije bojkotovali su pozive dok on ne ode i sada se očekuje jača Litvanija u nastavku kvalifikacija.