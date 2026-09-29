“Ostvareni početni ciljevi, Borac se vratio u Evropu, sada želimo više: Titula i iskorak u Evropi uz podršku svih”

“Nakon godina i godina rada koji je rezultirao gotovo slomom kluba, imamo pošten rad, transparentan, da se zna gde se troši novac. Taj prvi cilj da se stabilizuje klub, da se dovedu stvari u red je postignut ulaskom navijača i simpatizera u klub”, rekao je član Skupštin

Izvor: MONDO

Banjalučki Borac u srijedu duelom protiv Partizana u finalu Svesrspkog kupa počinje novu sezonu u kojoj će se boriti na nekoliko frontova, te vratiti u Evropu takmičenjem u EHF Evropskom kupu.

Prije godinu ili dvije malo ko je mogao da predvidi ovakvu situaciju s obzirom da je klub bio u organizacionom i finansijskom haosu, a nerijetko se čak dovodio u pitanje i njegov opstanak.

Član Skupštine RK Borac ispred Udruženja simpatizera “Crveno-plavi” Nikola Vidović ističe da je upravo ulazak navijača i simpatizera u organe kluba značajno doprinio boljoj situaciji i umnogome pomogli aktuelnoj upravi banjalučkog kluba.

“Prošlo je godinu dana otkako udruženje aktivno radi u klubu, a mislim da je uloga koju su simpatizeri i navijači, odnosno navijačka grupa ‘Lešinari’, ulaskom u Rukometni klub Borac naumili da ostvare, da je ona i ostvarena i da su primarni ciljevi ostvareni. Koji su to ciljevi? Prije svega, da nakon godina i godina rada koji je rezultirao gotovo slomom kluba, imamo pošten rad, transparentan, da se zna gdje se troši novac. Taj prvi cilj da se stabilizuje klub, da se dovedu stvari u red je postignut ulaskom navijača i simpatizera u klub”, rekao je Vidović i dodao: “Mi idemo sad prema daljim ciljevima. Ove godine se vraćamo u Evropu, evropski rukomet se vraća u Banja Luku i naš cilj otvoreno, ovaj, kao klub to govorimo, jeste napad na što bolji plasman u Evropi, naravno, što bolji rezultat u domaćoj ligi koja se nadamo da će uskoro početi. A šta je taj cilj? Naravno – titula. Borac uvek razmišlja o tituli i sve ispod titule, ili eventualno u nekim lošim okolnostima osvajanja Kupa, bio bi realno neuspjeh”.

Svjestan je Vidović da svi planovi i ciljevi ne mogu da se ostvare bez velike podrške.

"Mi smo okupili neke nove sponzore, obnovili ugovore sa starima. Hoćemo od utakmica da napravimo spektakl, a ako pogledamo u svijetu primjere na koje se svi mi ogledamo, tu je značajna uloga sponzora zapravo, oni pravi aktivacije, ne rade sve sami klubovi. Tako da očekujemo i aktivniju ulogu sponzora i trudimo se da oni budu kompatibilni sa nekim našim vrijednostima. Takođe, da bismo i u Evropi napravili iskorak i u domaćoj ligi, potrebna nam je veća podrška institucija. Iza Borca su i ranije i sada stajali i Vlada i Kabinet predsednika i Grad Banja Luka, ali očekujemo naravno još veću podršku jer treba biti realan, pogledati klubove koji u regionu i Evropi prave ozbiljne sportske rezultate na međunarodnoj sceni, vidjeti strukturu njihovih budžeta, koliko tu zapravo njihove lokalne i šire zajednice učestvuju u njihovim budžetima. Borac ne traži ništa više od toga, ali traži, traži toliko jer je ovo klub koji je pokazao da može da napravi ozbiljne rezultate u Evropi i verujemo da će ta podrška uskoro stići, pa da napravimo ponovo jedan iskorak i evropski rukometni klub Borac", rekao je Vidović.

On je dodao da RK Borac ne traži “blanko podršku”, već podršku u skladu sa njegovim uspjesima, kako onima na terenu, tako i vanj njega.

"Naravno, mi ne tražimo blanko podršku, već smo pokazali kroz proteklih godinu dana da se može raditi odgovorno, pošteno, na način kako bi trebalo raditi u sportu, a na koji često nije rađeno. Tako da kroz taj kontinuitet, što sportski, što organizacioni, očekujemo veći nivo podrške na nivou kao što ima, ovaj, i fudbalski klub. Takođe, kad spominjemo fudbalski klub, mi kao neko ko vodi marketing u Rukometnom klubu Borac stvarno želimo da izrazimo veliku zahvalnost da fudbalskom klubu, s njima smo uvek u komunikaciji oko termina utakmica, da se ne bi preklapali. Takođe, ogromnu podršku imamo od fudbalskog kluba za naš shop, ustupaju nam prostor, pomažu nam tu i zahvaljujući tome mi možemo finansirati i brojne marketinške aktivnosti koje sprovodimo u klubu, a da ne pravimo finansijski teret Rukometnom klubu Borac", istakao je Vidović.