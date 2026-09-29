Fudbalska reprezentacija Srbije suočava se s velikim problemima jer je Strahinja Pavlović povrijeđen pred meč protiv Njemačke.

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Fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena u meču protiv Njemačke u Minhenu (četvrtak, 20.45) pošto se povrijedio najbolji fudbaler Strahinja Pavlović. Snažni štoper doživio je povredu na meču protiv Holandije u nedjelju, zbog koje je zamijenjen u drugom poluvremenu, tako da je malo vjerovatno da će se oporaviti do meča u Minhenu.

Za sada, Pavlović ostaje uz reprezentativce Srbije. Iako je malo vjerovatno da će igrati protiv Njemačke, ostaje mogućnost da ipak bude spreman za susret sa Holandijom koji je na programu u nedjelju u Ajndhovenu (20.45).

Paunović opet mora da "tumba" odbranu

Vidi opis Katastrofa za Srbiju: Paunović ostao bez Pavlovića, opet mora da "tumba" odbranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

I treći put u ovom ciklusu Lige nacija, Veljko Paunović će morati da mijenja izgled zadnje linije. Srbija je igrala sa četvoricom u zadnjoj liniji protiv Grčke, potom sa petoricom protiv Njemačke, dok za koju god od ove dvije formacije se odluči selektor - jasno je da će imati personalne promjene.

Takođe, treba dodati da je Paunović u tim uvrstio golmana Dragana Rosića i desnog beka Ognjena Mimovića, dok se odrekao usluga Lazara Nikolića i Jovana Miloševića, odnosno Stefana Bukinca koji će igrati za U21.

Koje su opcije u odbrani?

Veljko Paunović odranije ne može da računa na Nikolu Milenkovića, sada je ostao i bez Strahinje Pavlovića, što znači da ćemo imati neprepoznatljivu odbranu protiv Njemačke. Tu su Srđan Babić, Strahinja Eraković, Nikola Simić i Nemanja Gudelj koji mogu da igraju kao štoperi, dok su od bekova tu pomenuti Mimović i Terzić, odnosno Filip Kostić.