Fudbalska reprezentacija Srbije pala je u drugi šešir pred žrijeb za Evropsko prvenstvo, što donosi teže rivale i manje šanse za plasman.
Fudbalska reprezentacija Srbije loše je počela Ligu nacija i zbog dva poraza prijeti joj selidba u "B" diviziju. Naravno, ukoliko se podigne i dalje može da se vratimo u igru, čak i za prolaz u završnicu ovog takmičenja, međutim forma ekipe i ozbiljnost protivnika ne dozvoljavaju optimizam.
Zbog toga, Srbija polako već treba da gleda i ka onome što slijedi poslije Lige nacija, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, gdje gotovo sigurno neće moći da računa na dobru startnu poziciju - baš zbog loših rezultata u posljednje vrijeme.
Srbija pala u drugi šešir
Uzbuna za Srbiju pred žrijeb: "Orlovi" pali u drugi šešir, zajedno sa "Kosovom" i BiH
Iz "A" divizije Lige nacija će direktno u "B" ispasti dvije najgore reprezentacije, dok će preostale dvije četvrtoplasirane i dvije najgore trećeplasirane igrati baraž sa drugoplasiranima iz "B" divizije, što će uticati i na raspodjelu po šeširima uoči žrijeba za Evropsko prvenstvo koji se očekuje u novembru.
Projected pots for EURO 2028 qualifiers (as of 28 Sep):— Football Meets Data (@fmeetsdata)September 28, 2026
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Srbija je u ovom trenutku, prema prognozama superkompjutera, izvjesna u drugom šeširu. Šanse da se to desi su čak 82,1 odsto i drastično su pale nakon poraza od Grčke i Holandije.
Evo kako bi izgledali šeširi da se danas završi Liga nacija:
- Prvi šešir: Španija, Francuska, Portugal, Holandija, Grčka, Engleska, Hrvatska, Norveška, Belgija, Danska, Italija i Nemačka.
- Drugi šešir: SRBIJA, Turska, Vels, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Ukrajina, BiH, S. Irska i tzv. Kosovo.
- Treći šešir: Irska, Mađarska, Slovenija, Poljska, Gruzija, S. Makedonija, Rumunija, Izrael, Crna Gora, Slovačka, Albanija i Luksemburg.
- Četvrti šešir: Island, Finska, Estonija, Kazahstan, Jermenija, Belorusija, Bugarska, Farska Ostrva, Kipar, Letonija, Moldavija i San Marino.
- Peti šešir: Azerbejdžan, Malta, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.
Ovo ujedno znači da Srbija ne bi mogla da igra sa ekipama iz drugog šešira, dok sa tzv. Kosovo ne bi mogla i da nisu u istom.
Kako izgleda žrijeb?Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia
Ovo je posljednji ciklus sa "starim" modelom kvalifikacija (12 kvalifikacionih grupa sa četiri ili pet učesnika), gdje će Srbija ipak ostati bez privilegovanog, prvog šešira. Da je u njemu, ne bi igrali protiv najboljih reprezentacija svijeta, ovako ju čeka neko od "elite".
Trenutno, ne stoje "orlovi" dobro po prognozama "superkompjutera" i vidi ih u drugom šeširu, koji donosi mnogo teže rivale i samim tim manje šanse za plasman na Evropsko prvenstvo.
Dodajmo i to da ukupno 54 reprezentacije učestvuju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine (nema Rusije), a oni timovi koji ostvare plasman u četvrtfinale Lige nacija - biće žrijebani u grupe sa po četiri ekipe. Direktan plasman na završni turnir izboriće 20 reprezentacija: 12 pobjednika grupa i osam najbolje plasiranih drugoplasiranih ekipa.
Preostala mjesta (između dva i četiri, u zavisnosti od toga koliko domaćina izbori direktan plasman) biće odlučena kroz baraž u martu 2028. godine. U baražu će učestvovati preostale drugoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa (između dvije i četiri, u zavisnosti od toga da li su među njima i domaćini) i najbolje plasirani pobjednici grupa Lige nacija 2026/27 koji nisu izborili plasman. Kao što je poznato, EP ima čak četiri domaćina: Englesku, Škotsku, Vels i Republiku Irsku.