Fudbalska reprezentacija Srbije pala je u drugi šešir pred žrijeb za Evropsko prvenstvo, što donosi teže rivale i manje šanse za plasman.

Izvor: EPA/SASCHA STEINBACH/EPA/Andreu Esteban

Fudbalska reprezentacija Srbije loše je počela Ligu nacija i zbog dva poraza prijeti joj selidba u "B" diviziju. Naravno, ukoliko se podigne i dalje može da se vratimo u igru, čak i za prolaz u završnicu ovog takmičenja, međutim forma ekipe i ozbiljnost protivnika ne dozvoljavaju optimizam.

Zbog toga, Srbija polako već treba da gleda i ka onome što slijedi poslije Lige nacija, a to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, gdje gotovo sigurno neće moći da računa na dobru startnu poziciju - baš zbog loših rezultata u posljednje vrijeme.

Srbija pala u drugi šešir

Vidi opis Uzbuna za Srbiju pred žrijeb: "Orlovi" pali u drugi šešir, zajedno sa "Kosovom" i BiH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Iz "A" divizije Lige nacija će direktno u "B" ispasti dvije najgore reprezentacije, dok će preostale dvije četvrtoplasirane i dvije najgore trećeplasirane igrati baraž sa drugoplasiranima iz "B" divizije, što će uticati i na raspodjelu po šeširima uoči žrijeba za Evropsko prvenstvo koji se očekuje u novembru.

Projected pots for EURO 2028 qualifiers (as of 28 Sep):



Pot 1:

Pot 2: ☘️

Pot 3:

Pot 4:

Pot 5: (Pot 5 locked )pic.twitter.com/ZNLLSIC7Yo — Football Meets Data (@fmeetsdata)September 28, 2026



Srbija je u ovom trenutku, prema prognozama superkompjutera, izvjesna u drugom šeširu. Šanse da se to desi su čak 82,1 odsto i drastično su pale nakon poraza od Grčke i Holandije.

Evo kako bi izgledali šeširi da se danas završi Liga nacija:

Prvi šešir : Španija, Francuska, Portugal, Holandija, Grčka, Engleska, Hrvatska, Norveška, Belgija, Danska, Italija i Nemačka.

: Španija, Francuska, Portugal, Holandija, Grčka, Engleska, Hrvatska, Norveška, Belgija, Danska, Italija i Nemačka. Drugi šešir : SRBIJA , Turska, Vels, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Ukrajina, BiH, S. Irska i tzv. Kosovo.

: , Turska, Vels, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Ukrajina, BiH, S. Irska i tzv. Kosovo. Treći šešir : Irska, Mađarska, Slovenija, Poljska, Gruzija, S. Makedonija, Rumunija, Izrael, Crna Gora, Slovačka, Albanija i Luksemburg.

: Irska, Mađarska, Slovenija, Poljska, Gruzija, S. Makedonija, Rumunija, Izrael, Crna Gora, Slovačka, Albanija i Luksemburg. Četvrti šešir: Island, Finska, Estonija, Kazahstan, Jermenija, Belorusija, Bugarska, Farska Ostrva, Kipar, Letonija, Moldavija i San Marino.

Island, Finska, Estonija, Kazahstan, Jermenija, Belorusija, Bugarska, Farska Ostrva, Kipar, Letonija, Moldavija i San Marino. Peti šešir: Azerbejdžan, Malta, Litvanija, Andora, Gibraltar i Lihtenštajn.

Ovo ujedno znači da Srbija ne bi mogla da igra sa ekipama iz drugog šešira, dok sa tzv. Kosovo ne bi mogla i da nisu u istom.

Kako izgleda žrijeb?

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Ovo je posljednji ciklus sa "starim" modelom kvalifikacija (12 kvalifikacionih grupa sa četiri ili pet učesnika), gdje će Srbija ipak ostati bez privilegovanog, prvog šešira. Da je u njemu, ne bi igrali protiv najboljih reprezentacija svijeta, ovako ju čeka neko od "elite".

Trenutno, ne stoje "orlovi" dobro po prognozama "superkompjutera" i vidi ih u drugom šeširu, koji donosi mnogo teže rivale i samim tim manje šanse za plasman na Evropsko prvenstvo.

Dodajmo i to da ukupno 54 reprezentacije učestvuju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine (nema Rusije), a oni timovi koji ostvare plasman u četvrtfinale Lige nacija - biće žrijebani u grupe sa po četiri ekipe. Direktan plasman na završni turnir izboriće 20 reprezentacija: 12 pobjednika grupa i osam najbolje plasiranih drugoplasiranih ekipa.

Preostala mjesta (između dva i četiri, u zavisnosti od toga koliko domaćina izbori direktan plasman) biće odlučena kroz baraž u martu 2028. godine. U baražu će učestvovati preostale drugoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa (između dvije i četiri, u zavisnosti od toga da li su među njima i domaćini) i najbolje plasirani pobjednici grupa Lige nacija 2026/27 koji nisu izborili plasman. Kao što je poznato, EP ima čak četiri domaćina: Englesku, Škotsku, Vels i Republiku Irsku.