Vojvodić podnio ostavku, GOŠK već pronašao zamjenu

Darko Vojvodić napustio klupu tima iz Gabele, a poznat je već njegov nasljednik.

Izvor: Promo/NK GOŠK Gabela

Ekipa GOŠK-a u subotu je na svom terenu poražena od tuzlanske Slobode, a nakon ovog meča tim iz Gabele ostao je bez trenera.

Darko Vojvodić je poslije poraza podnio ostavku, koja je prihvaćena, a već je poznato i ko će ga zamijeniti.

Novi trener GOŠK-a biće Dženis Ćosić, nekadašnji pomoćnik Husrefa Musemića u Sarajevu.

"Vjerujemo da nas očekuje kvalitetna i uspješna saradnja te da će ekipa nastaviti ostvarivati zacrtane ciljeve", poručili su iz GOŠK-a nakon imenovanja Ćosića.

GOŠK je trenutno četvrti na tabeli Prve lige FBIH sa šest bodova zaostatka za vodećim Travnikom koji ima sedam pobjeda iz isto toliko mečeva.