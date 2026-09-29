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Vojvodić podnio ostavku, GOŠK već pronašao zamjenu

Vojvodić podnio ostavku, GOŠK već pronašao zamjenu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Darko Vojvodić napustio klupu tima iz Gabele, a poznat je već njegov nasljednik.

Darko Vojvodić Izvor: Promo/NK GOŠK Gabela

Ekipa GOŠK-a u subotu je na svom terenu poražena od tuzlanske Slobode, a nakon ovog meča tim iz Gabele ostao je bez trenera.

Darko Vojvodić je poslije poraza podnio ostavku, koja je prihvaćena, a već je poznato i ko će ga zamijeniti.

Novi trener GOŠK-a biće Dženis Ćosić, nekadašnji pomoćnik Husrefa Musemića u Sarajevu.

"Vjerujemo da nas očekuje kvalitetna i uspješna saradnja te da će ekipa nastaviti ostvarivati zacrtane ciljeve", poručili su iz GOŠK-a nakon imenovanja Ćosića.

GOŠK je trenutno četvrti na tabeli Prve lige FBIH sa šest bodova zaostatka za vodećim Travnikom koji ima sedam pobjeda iz isto toliko mečeva.

Tagovi

NK GOŠK Darko Vojvodić

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