Zbog tri riječi Nikole Jokića strepili su 150 dana: Sada se izvinio zbog njih Denveru

Nakon 150 dana strepnje, Nikola Jokić objašnjava svoje riječi o Denveru i raduje se novim igračima koji će osvježiti tim.

Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen

Nikola Jokić bio je jako ljut na sve u Denveru nakon eliminacije u prvoj rundi plej-ofa prošle sezone. Bilo je to 1. maja kada je Minesota izbacila Denver (4:2), poslije čega je Nikola Jokić besan izašao na konferenciju za medije i na pitanje koliko je blizu njegova ekipa šampionskoj tituli rekao je: "Nismo ni blizu".

Zbog toga su usledile ozbiljne promjene u igračkom kadru, napravljen je tim koji bi možda mogao da pruži više nego što je to prošlosezonski, uslijedio je i strah od toga da će Jokić otići, a poslije 150 dana strepnje sada Somborac kaže - nije tako mislio.

Zašto se Jokić predomislio?

"Kada ste me to pitali posle sezone, emocije su mi bile veoma jake", objasnio je Jokić zašto je tako decidno rekao da Denver nije ni blizu titule: "Nisam odgovorio na vaše pitanje, već sam reagovao na njega. Moja reakcija je bila: 'Nismo ni blizu', jer sam bio ljut na sebe, trenere, igrače, cijelu ekipu".

"Mislim da nemamo mnogo vremena, znate? Ne cijenimo dovoljno to kada imamo dobar tim ili priliku. Dok god smo u igri, imamo šansu i nadam se da ćemo uspjeti da ostanemo zdravi. Moramo kao pojedinci, igrači, stručni štab i kao organizacija da uradimo bolji posao kako bismo bili spremni i dostupni kada je potrebno", objasnio je Jokić koji je tokom razgovora s medijima potvrdio i potpisivanje novog ugovora.

Šta je Jokić rekao o novom Denveru?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako tek treba da upozna nove saigrače, Nikola Jokić je zadovoljan što stižu nova lica da "osvježe tim" i raduje se saradnji sa njima: "Mislim da to pomaže. Nova lica, nova energija, nove ideje i novi načini razmišljanja. Lijepo je vidjeti momke koji su spremni, žele da napreduju i žele da pobijede", rekao je Jokić.

"Najvažnije je da imamo kontinuitet. Čak i ako odigrate jednu ili dvije loše utakmice ili imate loš period, ne smijete da odstupite od svog sistema, od onoga što radite u odbrani i napadu, samo zato što nešto nije funkcionisalo u jednoj utakmici. Moj bivši selektor u reprezentaciji (Svetislav Pešić, prim. aut.) rekao je da moramo da vjerujemo procesu. Morate da dođete do tačke u kojoj ste najbolja verzija sebe, a takvu ekipu je veoma teško pobijediti", zaključio je on.

Ko su novi igrači u Denveru?

Tokom ljeta, Denver se odrekao Tima Hardaveja Džuniora (Majami), Jonasa Valančijunasa (Žalgiris) i manje važnog člana tima Dejvida Rodija (Hapoel Jerusalim), dok je potpisao dvojicu novih igrača. To su Alfa Dijalo, inače najbolji defanzivac Evrolige koji je prošle sezone igrao za Monako, odnosno Marvin Begli - centra Dalasa, inače nekadašnjeg drugog pika sa drafta, ispred Luke Dončića. Takođe, Denver je produžio ugovore sa Tajusom Džounsom i Spenserom Džounsom.