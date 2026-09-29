Bivši selektor Srbije Slavoljub Muslin ističe značaj Dušana Tadića za nacionalni tim i tvrdi da Sergej Milinković-Savić nije ispunjavao kriterijume koje je on postavio.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji selektor Srbije Slavoljub Muslin, tokom čijeg mandata na klupi nacionalnog tima nisu mogli zajedno da igraju Dušan Tadić i Sergej Milinković-Savić, ponovo je govorio o toj temi. On je ovog puta istakao da u pitanju nisu bili samo taktički elementi, već da je Sergej Milinković-Savić ispunjavao samo jedan od tri postavljena uslova da bude dio nacionalnog tima.

Razgovor na tu temu počeo je od povratka Dušana Tadića u nacionalni tim. Fudbaler koji je bio najbitniji igrač reprezentacije kada je nju vodio Muslin sada je ponovo dio ekipe, sa željom da Srbiju odvede na naredno Evropsko prvenstvo i tako zaokruži veliku karijeru. Muslin pozdravlja taj potez i smatra da bi Tadićevo prisustvo trebalo da bude korisno mladima.

Vidi opis Slavoljub Muslin: "Sergej Milinković-Savić nije ispunjavao dva od tri kriterijuma" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

"Vidio sam, manje-više, svi selektori u Ligu nacija probaju nove igrače. I Paunović je imao tu ideju, vidio je da im mnogo mladih igrača i hteo je da ih vidi na djelu, kako igraju za reprezentaciju u njegovom sistemu. Mislim da je dobra stvar što se Tadić vratio, jer oni su mnogo mladi i nemaju to iskustvo velikih utakmica. To je nešto što trener igraču ne može da da, on mora da odigra neki broj tih utakmica da bi imao iskustvo. Tadić je vrlo značajan igrač, žao mi je što je otišao prije dvije godine i nije igrao do sada nego se sada vraća. Prema tome, ja mislim da je to dobra stvar i to će Paunoviću pomoći da vidi potencijal ovih igrača. Rezultati možda i nisu primarni", rekao je u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana" bivši selektor Slavoljub Muslin.

Prije desetak godina kada je mlad bio Sergej Milinković-Savić, on nije uspio da se nametne selektoru Muslinu. Bivši fudbaler i trener Crvene zvezde vjerovao je u dušana Tadića i nije smatrao da njih dvojica mogu istovremeno da budu na terenu, zbog čega je SMS imao jako malu minutažu ili uopšte nije pozivan u nacionalni tim.

"Ne mislim da sam bio pretvrd prema Sergeju. Znate kako, ja mislim da Sergej i Dušan Tadić nisu mogli da igraju u to vrijeme. Sergej je bio vrlo mlad i tad je tek počinjao da igra. Drugo, Tadić je u tom ciklusu učestvovao u 12 od 21 gola koji smo mi dali. Dao je devet pasova i tri gola. On je potvrdio da sam ja imao pravo. Ne da ga forsiram, nego jednostavno on je bio taj igrač koji mi je trebao, a ne Sergej. Drugo, kod mene su bila tri kriterijuma za igranje u reprezentaciji. Da bude dobar igrač - što Sergej jeste, ja nikad nisam rekao da je on loš igrač i ne bih to ni danas rekao. Napravio je dobru karijeru. Ali, druga dva nije ispunjavao. Neću da vam kažem koja, ali nije ispunjavao ta druga dva koja su za mene bila možda i važnija. Neću vam reći, zbog njega nema smisla", rekao je Muslin i dodao: "Nemam ništa protiv njega, nisam imao nikad. Ništa lično. Zašto bi bilo? Nisam imao problema. On je bio na prvom okupljanju, igrali smo tri prijateljske utakmice koje su mi mnogo pomogle jer sam mogao da ih vidim, snimim, igrali smo protiv Kipra u Užicu, u Novom Sadu protiv Izraela i protiv Rusije u Monaku. To mi je mnogo pomoglo, vidio sam dosta igrača na te tri utakmice".

Nekadašnji selektor Srbije Slavoljub Muslin nešto slično je rekao i u drugoj emisiji u kojoj je nedavno gostovao. I tamo je napravio poređenje Sergeja Milinković-Tadića sa Dušanom Tadićem, najboljim igrače srpske reprezentacije u tom trenutku - uz opasku o kriterijumima koji nisu ispunjeni.

Kako je Muslin izgurao kvalifikacije?

Na pomenuta tri meča protiv Kipra, Izraela i Rusije reprezentacija Srbije se u maju 2016. godine pripremala za naredni kvalifikacioni ciklus, koji je počeo odmah nakon Evropskog prvesntva. Tada je Sergej Milinković-Savić bio dio nacionalnog tima, protiv Kipra je sjedio na klupi za rezervne igrače, ali je debitovao tek 2017. godine u prijateljskom meču protiv Kine. Sa druge strane, Dušan Tadić je imao gol i asistenciju u pobjedi nad Kiprom (2:1), gol u pobjedi nad Izraelom (3:1) i asistenciju protiv Rusije (1:1).

Vidi opis Slavoljub Muslin: "Sergej Milinković-Savić nije ispunjavao dva od tri kriterijuma" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Srbija je iz četvrtog šešira izvučena u grupu u kojoj su bile selekcije Austrije, Irske, Velsa, Gruzije i Moldavije. Počelo je remijem sa Ircima, upisane su pobjede protiv Moldavije i Austrije, zatim remi protiv Velsa, pa trijumf nad Gruzijom i još jedan neriješen ishod protiv Velšana. Nakon pobjeda protiv Moldavije i Irske, Srbija je poražena od Austrije, a zatim je u Beogradu pobijedila Gruziju i obezbijedila odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Kvalifikacije za Mundijal Srbija je završila sa šest pobjeda, tri remija i jednim porazom. Osvojen je 21 bod, dva više od reprezentacije Irske i četiri više od Velsa, koji je na osnovu rezultata iz prethodnih godina bio u prvom šeširu pred žrijeb. Srbija je obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo, ali tamo nije otišla sa selektorom Muslinom, koji je u međuvremenu smijenjen zbog toga što nije pristao da koriguje spisak igrača na koje računa.