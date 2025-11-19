"Ej Pjano, skoči, daj gol glavom": Bio je Zvezdina gol-mašina, zbog Muslina se samo spakovao i otišao

Legendarni napadač Zvezde uskoro će ispasti iz Top 10 najboljih strijelaca u istoriji kluba, ali njegov trag na Marakani će dugo stajati. Kao i sjećanje na njegovu burnu svađu sa Slavoljubom Muslinom.

Mirko Ivanić stigao je na klupskoj vječnoj listi strijelaca čuvenog golgetera sa prelaza vijekova, Mihajla Pjanovića (48). Obojica od današnjeg meča Sloven Ruma - Zvezda obojica imaju isti broj postignutih golova u crveno-bijelom, po 92, s tim da će Ivanić već za vikend imati šansu da ga prestigne i da ostavi ljubimca Delija van Top 10.

"Ej Pjano, skoči, daj gol glavom", skandirali su navijači Zvezde Mihajlu Pjanoviću početkom 21. vijeka, prizivajući njegove golove koji su padali iz meča u meč. Došao je 1999. godine iz OFK Beograda kao jedan od najboljih napadača lige i igrao za crveno-bijele do 2003, ostavivši dubok trag na "Marakani".

Oformio je nezaboravni duo sa Goranom Drulićem, osvojio dvije titule i tri kupa sa Zvezdom, a napustio je klub poslije turbulentnog kraja i žestokog sukoba sa trenerom Slavoljubom Muslinom, koji nije računao na njega u pohodu na Ligu šampiona preko Bajer Leverkuzena 2001. godine. Poslije bolnog saplitanja na Marakani protiv Dinamo Kijeva, pa remija 0:0 protiv Nijemaca, revanš u Njemačkoj bio je posljednja šansa generacije, ali su domaćini glatko pobijedili 3:0 - bez Pjanovića u sastavu Beograđana.

Kako su se sukobili Muslin i Pjanović?

Pjanovićev saigrač i dugogodišnji prijatelj Nenad Lalatović otkrio je nedavno u podkastu "Wish&Goal" kako je izgledao njihov sukob u ljeto 2001, kada je Slavoljub Muslin za meč odluke u Leverkuzenu protiv Bajerna odabrao Darka Spalevića ispred legendarnog špica crveno-belih.

"Na Marakani smo igrali 0:0. Pjana je došao pred revanš i rekao mi: 'Trale, ne igram danas'. Trale, tako smo zvali jedan drugog", rekao je Lalatović.

"Kažem mu - ne lupetaj gluposti, šta se plašiš?

"Vidjećeš, neće me staviti", odgovorio mi je.

"Muslin, koga pozdravljam i jedan je od najbojiih koji su me trenirali, kaže: 'U napadu igrač koji bude igrao, radi ovo…' I ja vidim, u p…. materinu, kažem - Bože nije valjda…A, Pjana sjedi i gleda lijevo, desno".

"Muslin kaže: 'Danas igramo u sastavu...'. I tajac. I kako trener drži papir, Pjana izviruje, ja ga gledam. Kako je okrenuo vidim - Spalević".

Nikad nije zaboravio šta je uslijedilo.

"Ijao, kad je Pjana vidio, krenuo je haos. Njih dvojica su se malo posvađali. Ništa strašno. Šef Muslin ga nije ni skinuo, nije mogao sa nama da uđe ni u autobus", rekao je Lalatović.

Pjanović završio sa 30 godina

Mihajlo Pjanović sledeću sezonu je dočekao u Spartaku iz Moskve, u kojem je bio tri godine, ali nije bio ni približno efiksan kao na Marakani. Karijeru je završio 2007. godine u Rostovu, nakon 13 godina profesionalnog fudbala i pet nastupa za "A" reprezentaciju.

Prethodnih godina bio je gost utakmica Zvezde u košarci u Evroligi zajedno sa legendarnim Nemanjom Vidićem, sa kojim je bio saigrač na Marakani dok je Užičanin počinjao veliku karijeru.

Ovako je Muslin govorio o Pjanoviću

"On je jedan od najbojih napadača, ja se slazem svakako. Ima kvalitete, međutim on možda čak i igra, po meni, sa nekih 50-60 odsto svojih mogućnosti. Još je mlad, nadam se da će ostati još neko vrijeme u Crvenoj zvezdi da sa svojim radom još napreduje i pokušaću da ga dignem na još jedan nivo, jer smatram da ne igra kako bi mogao da igra po svom kvalitetu. Ali je još mlad", govorio je tada Slavoljub Muslin.

Iskusni trener vodio je u tom mandatu Zvezdu od 1999. do septembra 2001, jer je podnio ostavku poslije dvije osvojene titule i jednog kupa, iako je tim u njegovom posljednjem meču pobijedio Zvezdaru 3:0. U prvih šest kola prvenstva SR Jugoslavije Zvezda je tada ostvarila samo dvije pobjede, uz tri remija i jedan poraz.

"Zar moramo zajedno na ljetovanje?"

Nakon što je Muslin rekao u Leverkuzenu da je Pjanović "odbio da se skine i da sjedne na klupu", Pjanović je iznio svoju verziju priče. Kada je vidio da nije u timu za revanš protiv Bajera, on nije otišao na aerodrom, već je čekao automobil da ga preveze.

"Nije tačno da sam odbio da se skinem. Muslin je jednostavno izdiktirao 18 igrača i to bez mene i šta sam drugo mogao, nego da odem? Bio sam zdrav i potpuno spreman da igram. Muslin je najveći krivac. On nas je prosto uništio i to mnoge igrače i Zvezdu, pa na kraju i mene."

Iznosio je teške optužbe na račun trenera.

"Zar treba da idem na ljetovanje sa njim u Francusku ili Crnu Goru da bih igrao? Muslin nas je uništio i to treba svi da znaju", dodao je on, nakon čega se izvinio javno, a klub ga je kaznio odlukom predsjednika Dragana Džajića.

