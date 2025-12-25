Reprezentacija Srbije na okupu za Evropsko prvenstvo: Ovo su "orlovi" za grupu smrti!

Reprezentacija Srbije počela misiju "Danska 2026".

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije okupila se na početku završne faze priprema za Evropsko prvenstvo u Danskoj (15. januar - 1. februar). Srpski nacionalni tim očekuje pakleno težak posao, jer će nastupiti u grupi smrti uz Njemačku, Španiju i Austriju, a plasman u sjledeću fazu izboriće samo dva tima.

Novi selektor Srbije Raul Gonzales okupio je reprezentaciju u Staroj Pazovi u četvrtak uveče. Ovo je tim na koji će računati za Evropsko prvenstvo:

GOLMANI - Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac, Luka Krivokapić

LIJEVA KRILA - Nemanja Ilić,Vanja Ilić

DESNA KRILA - Darko Đukić, Vukašin Vorkapić

PIVOTMENI - Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Marko Jevtić

BEKOVI - Miloš Kos, Uroš Borzaš, Veljko Popović, Aljoša Damjanović, Stefan Dodić, Lazar Kukić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Nikola Crnoglavac, Marko Tasić

