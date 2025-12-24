Nikola je sa 19 godina najveći biser svjetskog rukometa

Nikola Roganović se našao na spisku selektor Švedske i biće sa 19 godina jedan od dva debitanta na Evropskom prvenstvu.

Izlaze polako svi spiskovi selektora za predstojeće Evropsko prvenstvo u rukometu, a Švedska na svom spisku ima dva debitanta.To su Aksel Menson na poziciji srednjeg beka i Nikola Roganović kao lijevi bek. Ako vam prezime zvuči poznato, u pravu ste, on je sin Zorana Roganovića.

Ovaj 19-godišnji rukometa Malmea visok 199 centimetara rođen je u švedskom Lundu, a već je napravio veliki transfer i njemački mediji su naveli da na kraju ove sezone prelazi u Gumersbah gdje će zamijeniti Julijana Kestera.

Zoran Roganović je legendarni crnogorski rukometaš. On je na poziciji desnog beka godinama bio redovan u selekciji Crne Gore, a mi ga znamo iz dana kada je nastupao za Lovćen, Borac iz Banjaluke i Partizan. Godinama je nastupao u Švedskoj za brojne tamošnje timove i zato mu je sin rođen tamo.

Trenira sina u Malmeu, bio je selektor Crne Gore od 2018. do 2023. godine, a u sezoni 1998/99 bio je šampion Savezne Republike Jugoslavije sa Partizanom koji je kasnije igrao ligu šampiona.

Nikola Roganović je baš u Podgorici 2024. godine kao deo selekcije Švedske na kadetskom prvenstvu Evrope bio MVP turnira. Na takmičenju gdje se i Srbija dobro pokazala i gdje je Đorđe Draško proglašen za najboljeg lijevog beka Roganović je bio ubjedljivo najdominantniji. U finalu je sa svojim timom savladao Dansku.

"Odlično finale, odlična utakmica, nije moglo bolje da bude. Dobro samo uradili na kraju, spriječlili smo cepelin. Bila je odlična utakmica, vodili smo pet pa smo se malo opustili, nismo nešto dobro ušli u drugo poluvrijeme, ali smo na kraju pobijedili i to je najbitnije. Turnir je odlično organizovan, ništa loše. Velika mi je čast i jako mi je milo da sam baš ovdje u Crnoj Gori postao MVP", rekao je tada mladi Nikola Roganović za "Balkan Hendbol".

Ovo je kompletan sastav Švedske:

