logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola je sa 19 godina najveći biser svjetskog rukometa

Nikola je sa 19 godina najveći biser svjetskog rukometa

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Roganović se našao na spisku selektor Švedske i biće sa 19 godina jedan od dva debitanta na Evropskom prvenstvu.

Nikola Roganović rukometaš Švedske Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Izlaze polako svi spiskovi selektora za predstojeće Evropsko prvenstvo u rukometu, a Švedska na svom spisku ima dva debitanta.To su Aksel Menson na poziciji srednjeg beka i Nikola Roganović kao lijevi bek. Ako vam prezime zvuči poznato, u pravu ste, on je sin Zorana Roganovića.

Ovaj 19-godišnji rukometa Malmea visok 199 centimetara rođen je u švedskom Lundu, a već je napravio veliki transfer i njemački mediji su naveli da na kraju ove sezone prelazi u Gumersbah gdje će zamijeniti Julijana Kestera. 

Zoran Roganović je legendarni crnogorski rukometaš. On je na poziciji desnog beka godinama bio redovan u selekciji Crne Gore, a mi ga znamo iz dana kada je nastupao za Lovćen, Borac iz Banjaluke i Partizan. Godinama je nastupao u Švedskoj za brojne tamošnje timove i zato mu je sin rođen tamo. 

Trenira sina u Malmeu, bio je selektor Crne Gore od 2018. do 2023. godine, a u sezoni 1998/99 bio je šampion Savezne Republike Jugoslavije sa Partizanom koji je kasnije igrao ligu šampiona. 

Izvor: YouTube/balkanhandball/Instagram/rukometnisavez/Screenshot

Nikola Roganović je baš u Podgorici 2024. godine kao deo selekcije Švedske na kadetskom prvenstvu Evrope bio MVP turnira. Na takmičenju gdje se i Srbija dobro pokazala i gdje je Đorđe Draško proglašen za najboljeg lijevog beka Roganović je bio ubjedljivo najdominantniji. U finalu je sa svojim timom savladao Dansku. 

"Odlično finale, odlična utakmica, nije moglo bolje da bude. Dobro samo uradili na kraju, spriječlili smo cepelin. Bila je odlična utakmica, vodili smo pet pa smo se malo opustili, nismo nešto dobro ušli u drugo poluvrijeme, ali smo na kraju pobijedili i to je najbitnije. Turnir je odlično organizovan, ništa loše. Velika mi je čast i jako mi je milo da sam baš ovdje u Crnoj Gori postao MVP", rekao je tada mladi Nikola Roganović za "Balkan Hendbol".

Ovo je kompletan sastav Švedske: 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Rukomet Nikola Roganović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC