Propao projekat od 1,5 milijardi evra, Kinezi započeli novi: Drugi stadion umjesto "Lotosovog cvijeta"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nakon što je propao projekat izgradnje "Lotosovog cvijeta", najljepšeg stadiona na svijetu, Kina je hitno pokrenula proces da se na istom mjestu izgradi novi stadion.

Propao projekat najvećeg fudbalskog stadiona u Kini Izvor: ChinaImages / Sipa USA / Profimedia

Prošlo je već nekoliko decenija od kako su Kinezi smislili da promijene fudbalsku mapu svijeta - željeli su da u svoje klubove i na svoje stadione dovedu najbolje svjetske igrače, da njihove škole fudbala postanu najbolje na svijetu, da zainteresuju lokalnu publiku za ovaj sport i da na kraju sve to zajedno donese dominaciju na svjetskom nivou... Nije se desilo.

Tokom tog procesa Kina je započela izgradnju nekih od najmodernijih fudbalskih stadiona na svijetu. Jedan od njih trebalo je da bude napravljen u Gvangdžuu, koji nosi nadimak "Grad cvijeća". Osmislili su Kinezi da i stadion bude u obliku cvijeta lotosa, sa izuzetno neobičnim izgledom jer bi njegove tribine okruživali dijelovi koji bi predstavljali latice.

Pored izuzetno atraktivnog dizajna, stadion u Gvangdžuu trebalo je da bude i među najvećima na svijetu. Sa kapacitetom od preko 100.000 sjedećih mjesta on bi parirao sportskim objektima poput Vemblija, Nou Kampa ili Santijago Bernabeua. Ipak, sve je stalo.

Na početku je predviđeno da cjelokupni troškovi izgradnje stadiona budu oko 1,5 milijardi evra, ali je tokom gradnje stadiona u stečaj otišla kompanija koja ga je gradila. Postojala je opcija da Kina neizgrađen stadion proda nekoj drugoj kompaniji ili da građevinska kompanija koja je u vlasništvu grada dobije priliku da završi stadion čija je izgradnja već "debelo" kasnila.

U međuvremenu se ugasio Gvangdžu Evergrande, klub za koji je pravljen ovaj stadion, ali to nije zaustavilo Kineze. Državna kompanija "Guangzhou City Construction Investment Group" dobila je u ruke ključeve cijelog projekta i sada ima zadatak da završi stadion o kojem se priča već godinama.

Stadion koji Kinezi prave već godinama.
Izvor: Youtube/WVL

Stadion je trebalo da bude gotovo do 2022. godine, ali će biti izgrađen sa pet godina zakašnjenja. To neće biti jedina promjena - Kinezi su odustali od lotosovih listova na spoljnim zidovima stadiona, pa će on sada imati daleko jednostavniji izgled. Biće mu smanjen i kapacitet, a očekuje se da oko 73.000 sjedećih mjesta ima novi stadion.

Kineske vlasti vjeruju da bi kompletan projekat mogao da bude završen u rekordnom roku - do kraja 2026. godine. Ukoliko se to desi, uštede na izgradnji ovog stadiona biće astronomske. Pretpotavlja se da bi kompletan stadion mogao da košta oko 300 miliona evra, što je čak pet puta manje nego što je predviđeno na početku projekta.

